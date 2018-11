Ennio Morricone nie avoir traité Quentin Tarantino de «crétin»

Selon un article paru dans la version allemande du magazine Playboy, le compositeur Ennio Morricone, qui a célébré son 90 e anniversaire de naissance samedi, aurait qualifié Quentin Tarantino de «crétin» et ses films de «vidanges».

Dans une déclaration envoyée à The Hollywood Reporter, le compositeur de The Hateful Eight, dont la trame lui a valu un Oscar en 2016, a fortement nié ces propos.

«Quentin Tarantino est un grand cinéaste. Ma collaboration avec lui m'est précieuse, comme la relation que nous avons développée lorsque nous avons travaillé ensemble. Cette collaboration m'a valu un Oscar, certainement l'un des plus beaux accomplissements de ma carrière. J'ai mandaté un avocat en Italie pour prendre les mesures nécessaires.» - Marc-André Lussier