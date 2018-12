L'actrice Felicity Jones dans la peau de la juge américaine «RBG»

Dans Rogue One : Une histoire de Star Wars, elle incarnait Jyn Erso. Dans Une femme d'exception, l'actrice britannique Felicity Jones interprète une autre héroïne, bien de notre temps celle-ci : la juge américaine Ruth Bader Ginsburg, doyenne de la Cour suprême américaine, devenue une icône progressiste aux États-Unis.

En salles mercredi en France, et depuis mardi aux États-Unis, ce film sort alors que la santé de la juge américaine est au coeur de l'attention médiatique : âgée de 85 ans, la doyenne de la Cour suprême américaine vient de se faire opérer pour des nodules cancéreux au poumon. Les démocrates craignent qu'elle ne doive quitter son poste pour être remplacée par un juge républicain nommé par Donald Trump.

Une femme d'exception (On the Basis of Sex) raconte la jeunesse de celle que l'on surnomme aujourd'hui « Notorious RBG ».

Réalisé par Mimi Ledder, ce film à la mise en scène classique retrace le début de sa carrière, depuis ses difficiles années d'études dans les années 50 à Harvard, où les femmes étaient très rares.

Jeune diplômée en droit, elle frappe ensuite sans succès à la porte des cabinets d'avocats new-yorkais. C'est en acceptant une affaire fiscale avec son mari Martin (Armie Hammer) qu'elle va poser les premiers jalons de ce qui deviendra son grand combat : la lutte contre les discriminations sexuelles.

Interpréter cette figure américaine « était un grand défi à relever », a expliqué Felicity Jones à l'AFP à Paris : « C'est une telle icône », a ajouté l'actrice britannique de 35 ans, qui dit avoir été « un peu nerveuse au départ » à l'idée de l'incarner, avant d'être « mise à l'aise » par la juge, qu'elle a rencontrée.

« J'ai passé du temps chez elle, et elle m'a montré des photos de sa famille. Nous avons appris à nous connaître de façon plus personnelle », a raconté la comédienne, pour qui « quand on joue quelqu'un, tout est dans les détails ».

« Je l'observais et je voulais lui rendre hommage. J'adorais la façon dont elle se déplaçait, ses mains », poursuit Felicity Jones, qui dit avoir aussi « regardé beaucoup d'images d'archives ».

Pour l'actrice, qui s'est fait connaître en jouant dans le biopic Une merveilleuse histoire du temps, puis dans Inferno et la saga Star Wars, Ruth Bader Ginsburg est « une icône pop », très « rock n'roll », et « une vraie révolutionnaire », qui « change le système ».

Voir le film « permet de se rendre compte de tous les obstacles qu'elle rencontrait constamment », ajoute-t-elle. « Mais ce n'est pas quelque chose qui appartient à un passé poussiéreux. C'est ce pour quoi nous nous battons toujours ». Et de rappeler : « Les femmes ne sont toujours pas payées autant que les hommes, nous devrions tous être féministes ».