Festival Image+Nation: miroir d'un monde meilleur

La 31 e édition d'Image+Nation, le festival montréalais de films LGBTQ, a débuté hier avec la projection de Plaire, aimer et courir vite, du cinéaste français Christophe Honoré. Elle se poursuit jusqu'au 2 décembre avec une trentaine de longs métrages, des documentaires et une ribambelle de courts métrages. La directrice du festival, Charlie Boudreau, nous donne les temps forts de cette 31 e édition, «miroir d'un monde meilleur», dit-elle.

«Cette année, dit Charlie Boudreau, nous avons des films basés sur des livres. Cela a donné la série Ciné+Littérature. On aura, mardi au Stock Bar, une soirée de lecture de textes avec Justin Torres, l'auteur du roman We the Animals, dans le cadre de la projection (le lendemain, au cinéma Impérial) du film du même titre. Y prendront part d'autres auteurs, comme Michel Marc Bouchard.»

Le festival se concentre cette année sur des thématiques à saveur universelle, tendance qui démontre que le cinéma international évolue en intégrant la réalité LGBTQ dans ses narrations.

«Image+Nation présente aussi des films d'art, souligne la directrice. Un sur Robert Mapplethorpe, Dykes, Camera, Action! sur la création des films, Postcards From London, très visuel, ou encore M/M, une coproduction Canada-Allemagne. Parmi les films de lesbiennes, à noter Octavio is Dead!, de la Canadienne Sook-Yin Lee, qui examine le thème du genre, et Eva + Candela, le premier film lesbien de la Colombie. Ou encore Las herederas, de Marcelo Martinessi, premier film LGBT du Paraguay.»

Charlie Boudreau recommande aussi The Cakemaker, coproduction franco-allemande de grande qualité, et la 18e édition de Queerment Québec, le programme de courts métrages de cinéastes locaux, qui aura lieu au Centre Phi, lundi à 19 h. « Cette année, on a dû refuser la moitié des soumissions. C'est dire si la production de films LGBT augmente au Québec », dit-elle.

> Consultez la programmation: image-nation.org