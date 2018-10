Jane Fonda récompensée par le Prix Lumière

Le Prix Lumière 2018 a été remis vendredi soir à l'actrice et productrice américaine Jane Fonda, «pure rebelle» dans la vie comme à l'écran et fil rouge de la 10 e édition du Festival Lumière de Lyon.

«Les deux choses les plus formidables, c'est la lumière et l'amour», a déclaré dans un français parfait la lauréate «très émue» devant le public du Centre des congrès.

«On bouffe formidablement partout à Lyon où tout a commencé pour le cinéma», a-t-elle ajouté.

Âgée de 80 ans, Jane Fonda, est la deuxième femme à recevoir ce prix qui récompense une personnalité du 7e art après Catherine Deneuve en 2016. C'est le réalisateur franco-grec Constantin Costa Gavras qui lui a remis le trophée, qu'avait reçu l'an dernier le cinéaste chinois Wong Kar-waï.

Pour cette 10e édition, qui a débuté samedi, une large place a été dédiée à la filmographie de la star francophile, des Félins de René Clément (1964) à Stanley et Iris de l'Américain Martin Ritt (1990) en passant par Barbarella de son ex-mari Roger Vadim (1968).

Au programme également, le documentaire américain Jane Fonda en cinq actes, qui retrace la carrière de la fille de l'acteur Henri Fonda, et son militantisme contre la guerre au Vietnam mais aussi pour la cause féministe ou les droits civiques dans son pays.

«Jane Fonda incarne quelque chose de rare, un mélange de classicisme et de modernité», explique dans un entretien à l'AFP l'incontournable Thierry Frémaux, directeur du Festival Lumière.

«Elle fait partie des grandes femmes indépendantes d'Hollywood. Une pure rebelle. Jane Fonda n'est pas la seule artiste à s'être engagée dans les années soixante mais c'est d'elle dont on se souviendra comme l'ayant fait, à une période qui n'était pas facile», estime encore celui qui est également délégué général du Festival de Cannes.

Plus tôt vendredi, lors d'une classe de maître dans un illustre théâtre lyonnais, l'actrice aux deux Oscars (pour Klute en 1972 et Le retour en 1979, NDLR) est revenue longuement sur cet épisode de sa vie, parmi d'autres, assurant qu'«elle était devenue meilleure actrice à cause de (s) on activisme».

«Quand on est ignorant, on peut être pardonné. Mais une fois qu'on sait des choses, on ne peut pas tourner le dos».

Lancé en 2009 par l'Institut Lumière, le festival et son marché du film classique se dérouleront jusqu'au 21 octobre dans les salles de cinéma de l'agglomération lyonnaise.