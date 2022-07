La quatrième aventure au cinéma du dieu du Tonnerre est à l’image d’une grande fête. Son organisateur, Taika Waititi, propose un joyeux et chaotique mélange d’émotions, de couleurs, de musique et d’amis. Parmi les invités, on retrouve Tessa Thompson, qui reprend son rôle de Valkyrie. La Presse s’est entretenue avec la comédienne californienne.

Pascal LeBlanc La Presse

Valkyrie, créée par Roy Thomas et John Buscema en 1970, s’est jointe à l’Univers cinématographique Marvel (MCU) dans Thor : Ragnarok. Les évènements du film, troisième de la série Thor, racontent que Valkyrie a mené pendant des millénaires une armée de guerrières qui, à dos de chevaux volants, défendaient Asgard, royaume du dieu Odin, père de Thor. À la suite de la rébellion d’Hela, fille aînée d’Odin, toutes ses consœurs ont été tuées. Bien que Valkyrie ait survécu au massacre, elle a renié Asgard et sombré dans l’alcool.

Des années plus tard, sa rencontre avec Thor lui permet de renouer avec ses origines ainsi qu’avec son sens du devoir. Malgré leurs efforts, les héros asgardiens ne parviennent pas à éviter la destruction de leur monde. Dans Avengers : Endgame, on apprend que les survivants vivent désormais en Norvège dans un village renommé New Asgard. Thor renonce également à son titre et nomme Valkyrie roi – et non reine – des lieux.

PHOTO JASIN BOLAND, FOURNIE PAR MARVEL STUDIOS Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie

C’est donc dans un rôle de monarque que nous retrouvons Valkyrie dans Thor : Love and Thunder. « Elle adore son travail, mais n’est pas tout à fait satisfaite, révèle Tessa Thompson lors d’une entrevue virtuelle. Elle a été soldate professionnelle pendant des milliers d’années, et maintenant, elle est coincée dans la bureaucratie. Le champ de bataille et ses consœurs lui manquent, alors elle est très heureuse de s’allier avec Mighty Thor. »

Sœurs à l’écran et dans la vie

PHOTO JASIN BOLAND, FOURNIE PAR MARVEL STUDIOS Valkyrie (Tessa Thompson) et Mighty Thor (Natalie Portman)

Mighty Thor, c’est Jane Foster, l’ancienne amoureuse de Thor, incarnée par Natalie Portman. Astrophysicienne réputée, elle a rencontré le dieu du Tonnerre à la suite du bannissement de celui-ci sur Terre par son père. Ils étaient en couple dans le deuxième volet de la série, The Dark World, mais se sont séparés avant Ragnarok. « C’est un choc pour lui de revoir son ex après toutes ces années. Surtout qu’elle est habillée comme lui ! », a souligné Chris Hemsworth, qui porte l’armure de Thor depuis 2011, dans une conférence de presse virtuelle à laquelle La Presse a assisté. « En plus, il voit qu’elle tient l’arme qui l’a accompagné pendant toutes ces années. » En effet, le marteau enchanté Mjölnir a jugé Jane Foster suffisamment digne pour lui conférer ses pouvoirs et la transformer en la puissante Mighty Thor. « On la retrouve dans une situation de grande vulnérabilité, mais elle parvient à trouver la force en elle. Pour moi, c’est une façon extraordinaire de rendre une superhéroïne plus humaine », a confié Natalie Portman à propos de Jane Foster.

L’appel de Mjölnir conduit cette dernière à New Asgard, où elle est accueillie par Valkyrie. « Elle ne texte pas immédiatement Thor pour lui dire que son ex est en ville. Elles passent du temps ensemble et apprennent à se connaître », précise Tessa Thompson.

PHOTO CHARLEY GALLAY, GETTY IMAGES Tessa Thompson lors de la première de Thor : Love and Thunder, à Hollywood, le 23 juin

[Valkyrie] comprend ce que vit Jane. Elle veut aussi la protéger, et je crois que c’est réciproque, ce qui crée un lien fort entre les deux. Tessa Thompson

Ce lien existe également entre Tessa Thompson et Natalie Portman. Les deux actrices sont devenues amies sur le plateau d’Annihilation, d’Alex Garland. « Nous sommes toujours restées en contact depuis. Nous avons aussi travaillé ensemble dans le but d’amener la parité et l’équité dans l’industrie du film, indique Tessa Thompson. Je la vois vraiment comme une sœur. Dans les scènes où Valkyrie regarde Jane et que l’on sent cette camaraderie, ce n’est pas du cinéma. Cette amitié entre Natalie et moi existe réellement et c’est très agréable de le voir à l’écran dans ce contexte. »

L’amour et le tonnerre selon Tessa Thompson Nous avons demandé à Tessa Thompson ce que l’amour et le tonnerre signifient pour Valkyrie et elle-même. « Pour elle, l’amour est la fraternité avec ses sœurs, qu’elle pleure toujours. Elle aime aussi faire partie d’une équipe, de quelque chose qui lui permet de se sentir accomplie. Le tonnerre signifie pour elle l’aventure. « Pour moi, l’amour, c’est ma famille. C’est aussi le sentiment d’accomplissement et d’appartenance. En fait, je réalise que mes réponses sont très semblables à celles à Valkyrie… J’adore le tonnerre ! J’adore le son ! Tant que tout le monde est en sécurité, bien sûr. J’aime l’idée que nous ne sommes pas les choses les plus grandes dans l’univers, qu’il existe des forces plus importantes que nous. Pour moi, c’est plutôt majestueux et j’aime vraiment ça. »

Thor : Love and Thunder prend l’affiche le 7 juillet.