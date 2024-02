La vie tranquille de l’autrice Elly Conway est soudainement menacée par une organisation secrète en raison de l’intrigue de son prochain livre du super espion Argylle.

Les films de Matthew Vaughn sont cool. Les Kingsman, Kick-Ass, Layer Cake. À l’instar de Quentin Tarantino, de James Gunn ou de son compatriote et ami Guy Ritchie, le Britannique crée des œuvres aux dialogues habiles, à l’esthétisme léché et à la musique soigneusement sélectionnée. Elles comportent généralement aussi une bonne dose de violence.

Argylle est dans cette lignée, mais se distingue par un scénario rocambolesque et davantage de folie.

En dépit du succès de ses romans d’espionnage, Elly Conway (pétillante Bryce Dallas Howard) mène une vie des plus tranquilles. Un jour, alors qu’elle prend le train pour visiter ses parents, elle est attaquée par une horde de mystérieux assaillants. Heureusement, elle venait de faire la rencontre d’Aidan (Sam Rockwell, étonnamment inégal), un véritable espion qui est tout le contraire de l’agent Argylle (parfaitement caricatural Henry Cavill), vedette des romans de l’inoffensive écrivaine. Ensemble, Elly et Aidan tenteront de comprendre comment les livres de celle-ci affectent la réalité et affronteront des menaces toujours grandissantes.

Le ton d’Argylle évolue au même rythme que sa trame narrative. Alors que le premier acte verse davantage dans la comédie, le récit se complexifie et l’humour se raréfie dans le deuxième. Une fois l’intrigue devenue complètement invraisemblable – mais tout de même divertissante –, le film se conclut par deux immenses scènes d’action loufoques. On peut trouver qu’elles manquent de sérieux, surtout après avoir fait autant grimper les enjeux, mais on ne peut pas reprocher à Matthew Vaughn de manquer d’audace. Ce qu’on peut lui reprocher toutefois est d’avoir étiré la sauce. Deux heures auraient suffi pour tout raconter.

Ceux qui espèrent voir si Dua Lipa est une grande actrice seront déçus. La chanteuse brille de mille feux lorsqu’elle est à l’écran, mais le moment est bref. Les rôles de John Cena et d’Ariana DeBose sont également limités. Davantage présents, Catherine O’Hara et Bryan Cranston sont géniaux. Samuel L. Jackson a quant à lui hérité d’un personnage beaucoup plus effacé que celui qu’il incarne dans Kingsman : The Secret Service.

Matthew Vaughn ne cache pas l’influence de James Bond sur son œuvre. De diverses façons, elle est encore plus évidente dans Argylle. Lorsque nous lui avons demandé en entrevue s’il aimerait tourner un film de l’agent 007, il nous a répondu qu’« il ne faut jamais dire jamais ». « J’ai grandi avec Bond. J’adore cet univers depuis que j’ai vu The Spy Who Loved Me au cinéma dans les années 1970. J’ai même dit à Henry Cavill de combiner Sean Connery et Roger Moore pour son rôle. Je ne pense pas que l’occasion de tourner un nouveau Bond va se présenter, mais si cela arrive, je le considérerais certainement. »

En salle