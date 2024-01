Diane et Alain forment un couple depuis 30 ans. Alors que leur petit dernier quitte la maison pour aller étudier au Japon, Diane se demande de quoi la vie sera faite maintenant. Ses questionnements vont provoquer des changements radicaux.

Nouveau départ est une comédie dramatique sur la vie de couple après 30 ans de vie commune. Ce film aurait pu aussi s’intituler « la crise de la cinquantaine de Diane », qui, à 53 ans, ne sait plus qui elle est et ce dont elle a envie, autant sur le plan personnel que professionnel.

Diane (Karin Viard) est perdue, elle s’ennuie, et ne se sent plus dans le coup. Elle a envie de vivre de nouvelles expériences, ce qui surprend Alain (Franck Dubosc), très heureux de cette nouvelle liberté sans les enfants. Il décide alors de se séparer de Diane en se disant qu’elle reviendra bien vite…

Il y a beaucoup de tendresse et de sincérité dans ce film, ce qu’on apprécie malgré les maladresses d’un scénario qui manque parfois d’originalité et qui donne aussi dans la lourdeur de certaines répliques.

La force du long métrage est le duo formé de Karin Viard et de Franck Dubosc, qui incarne un couple très complice. Ça fait du bien de voir Franck Dubosc dans un registre plus sérieux. Certaines scènes sont très drôles, touchantes et pleines de vérité sur le couple, où, même après 30 ans de vie commune, comme dit Alain, on peut toujours vibrer pour l’autre. « Tu me passionnes et quand tu n’es pas là, tu me manques, et je vibre », dit-il. Karin Viard excelle dans le rôle de cette journaliste dont la carrière a été mise au placard, qui teste la vie en solo, les sites de rencontres et les soirées arrosées avec des plus jeunes !

On ne s’ennuie pas dans ce deuxième film réalisé par Philippe Lefebvre (Le siffleur), qui est aussi acteur et scénariste. Il signe un film qui ne réinvente pas la roue, mais il traite avec drôlerie d’un sujet universel, comme les difficultés de la vie d’un couple dans le temps.