Dans le film de Nia DaCosta, Les Marvel doivent sauver l’univers – une fois de plus. Dans notre monde, on espérait que le trio de superhéroïnes offre un divertissement satisfaisant. Dans les deux cas, on peut dire : mission accomplie.

Le poids de l’Univers cinématographique Marvel (MCU) commence à peser lourd sur les œuvres des studios dirigés par Kevin Feige. La complexité de la Saga du multivers et de ses réalités parallèles, combinée aux nombreuses séries télé et multiples nouveaux personnages, a fini par en rebuter certains ; l’investissement de temps et de méninges n’en vaut pas la chandelle.

The Marvels fait toujours partie intégrante de ce casse-tête sans fin imminente, mais mise suffisamment sur ses personnages et leurs défis du moment pour nous faire passer un bon moment au cinéma. Le scénario de Nia DaCosta, Megan McDonnell et Elissa Karasik est assez bien ficelé pour qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir visionné toutes les productions précédentes des studios Marvel. Cela dit, le 33e long métrage du MCU est la suite de trois œuvres : le film Captain Marvel (2019) et les séries WandaVision (2021) et Ms. Marvel (2022). Récapitulons tout de même.

PHOTO FOURNIE PAR LES STUDIOS MARVEL Iman Vellani incarne Kamala Khan, alias Ms. Marvel, Brie Larson incarne Carol Danvers, alias Captain Marvel, et Teyonah Parris incarne Monica Rambeau.

Brie Larson reprend le rôle de Carol Danvers, ancienne pilote de la Force aérienne des États-Unis, qui, à la suite d’un contact avec un cube cosmique, a développé des pouvoirs extraordinaires. Captain Marvel est parmi les êtres les plus puissants du MCU et intervient dans les conflits dans toute la galaxie. Monica Rambeau, jouée par Teyonah Parris, est la fille, devenue adulte, de la meilleure amie de Carol. Elle a obtenu ses pouvoirs surhumains, dont l’intangibilité, à la suite d’un contact répété avec un champ d’énergie créé par Wanda Maximoff. La Canadienne Iman Vellani incarne Kamala Khan, une adolescente du New Jersey qui, avant l’obtention de ses pouvoirs, était déjà une grande admiratrice des Avengers, en particulier de Captain Marvel. Grâce à un bracelet légué par sa grand-mère, elle arrive à créer de la matière à partir de la lumière.

En fait, elles manipulent toutes la lumière à leur façon, et c’est ce talent commun qui les réunit bien involontairement. La découverte d’un bracelet identique à celui de Kamala par la guerrière kree Dar-Benn (Zawe Ashton) a pour effet de relier les trois femmes. Ainsi, chaque fois qu’elles utilisent leurs pouvoirs, elles s’échangent leur place. Cela donne lieu à des scènes cocasses : Carol atterrit dans la chambre de Kamala, Monica au beau milieu d’un combat et Kamala dans l’immensité de l’espace. Le montage du trio qui apprend à se coordonner sur Intergalactic, des Beastie Boys, est particulièrement amusant.

PHOTO FOURNIE PAR LES STUDIOS MARVEL Flerkens flottant dans l’espace

Deux autres scènes se démarquent en particulier par leur originalité et leur effet comique. L’une met en vedette des Flerkens, ces chats gourmands de l’espace, et l’autre se déroule sur la planète Aladna, où l’on rencontre le mélodieux prince Yan (Park Seo-joon). On vous laisse le plaisir de les découvrir.

Superbe complicité

L’intrigue principale de The Marvels traite de guerre civile, de réfugiés et de ressources naturelles épuisées. Toutefois, aucun de ces filons n’est bien exploité. On passe plus de temps à expliquer des concepts d’espace-temps plus ou moins prouvés par la science qu’à discuter d’enjeux humains. Dar-Benn n’est pas non plus une antagoniste mémorable. Ses motivations sont nobles, mais on ne passe pas assez de temps avec elle pour compatir.

Ce que Nia DaCosta fait de mieux est de mettre en lumière les personnalités très différentes des trois personnages principaux. Carol reste socialement inapte, habituée à la vie en solitaire, alors que Monica est refermée sur elle-même, toujours blessée par l’abandon de sa « tante ». Kamala est quant à elle surexcitée de côtoyer ses héroïnes. La sincérité d’Iman Vellani semble véritable – et l’est probablement. La jeune comédienne crève l’écran avec sa joie contagieuse et son naturel. Son jeu est la source de beaux moments de tendresse et de camaraderie. On adore aussi sa relation avec ses parents et son frère.

La réalisatrice de Candyman et de Little Woods propose le film le plus court du MCU grâce à un rythme soutenu et un bon dosage entre l’action et l’exposition des faits. Malgré quelques bémols – lent départ, enjeux accessoires, Samuel L. Jackson sous-utilisé –, The Marvels rappelle que la mission principale des films de Marvel est de divertir.

En salle