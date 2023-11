Après l’accident de son fils, Thelma décide de réaliser à sa place les « 10 choses à faire avant la fin du monde » qu’il avait inscrites dans son journal intime. Voilà le défi d’une mère prête à tout pour aider son adolescent à se réveiller du coma.

Il y a des films qu’on admire parce qu’ils renouvellent le langage cinématographique avec génie. Et il y en a d’autres qui, sans révolutionner le 7e art, trouvent une place dans notre cœur. La chambre des merveilles fait partie de cette dernière catégorie. Lisa Azuelos signe un long métrage bouleversant d’humanité. Une fable moderne avec une héroïne à la « vie sinueuse, remplie d’échecs et de cicatrices ».

Thelma (formidable Alexandra Lamy) est une mère célibataire qui élève seule Louis et travaille dans un entrepôt. Le jour où son fils tombe dans le coma après un accident de skateboard, Thelma perdra sa raison de vivre. Dans la chambre de son fils, elle découvre son journal intime illustré de mangas. Elle y trouve aussi sa liste de « 10 choses à faire avant la fin du monde… qui peut arriver plus vite que prévu ». Dès lors, elle part à l’aventure dans le monde pour réaliser, un à un, les rêves de son fils. Et peut-être réveiller son fils du coma en réalisant ses souhaits. Ceux-ci sont divers : faire signer son skateboard par un illustrateur de mangas qui vit reclus à Tokyo, rencontrer son père qu’il n’a jamais connu, nager avec des baleines dans la mer.

La réalisatrice Lisa Azuelos signe une ode à la bienveillance, un conte moderne sur la résilience. Adapté du roman du même nom de Julien Sandrel, le film est réalisé de manière assez classique, voire un peu convenue, mais avec une belle sensibilité. Dans le rôle de cette mère courageuse, entêtée et attachante, Alexandra Lamy est parfaite ! La comédienne d’Un gars, une fille en France excelle autant dans la comédie que dans le drame et la fantaisie.

Certes, on est loin du chef-d’œuvre, mais parfois, le cinéma sert aussi à faire œuvre utile en proposant des histoires qui nous font croire à la bonté et à la solidarité humaines. Avec la complicité de sa mère (Muriel Robin) et d’un jeune voisin (Xavier Lacaille), Thelma, par amour maternel, va garder la tête hors de l’eau. Et vaincre ses peurs en découvrant « qu’aucune ambition d’adulte ne peut rendre plus heureux qu’un carpe diem adolescent ».