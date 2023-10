Après s’être perdues en forêt, deux adolescentes retournent à la maison possédées par le démon.

Manon Dumais La Presse

Après avoir gâché la lucrative franchise de John Carpenter avec Halloween Kills et Halloween Ends, voilà que David Gordon Green bousille une autre célèbre série de films d’horreur. Avec The Exorcist : Believer, le réalisateur du sympathique Pineapple Express a la prétention de signer la suite directe du chef-d’œuvre du regretté William Friedkin, The Exorcist, toujours aussi effroyable depuis sa sortie en 1973. Les spectateurs sont donc priés d’oublier les deux suites et, tant qu’à y être, les deux antépisodes ainsi que la série télé, tous inspirés du roman de William Peter Blatty.

Treize ans après avoir perdu sa femme, morte en couches lors d’un voyage en Haïti, Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) surprotège sa fille Angela (Lydia Jewett). Malgré cela, l’adolescente s’échappe dans la forêt avec son amie Katherine (Olivia O’Neill) dans l’espoir de contacter sa défunte maman. Trois jours plus tard, on les retrouve hagardes et horriblement blessées. Leur étrange comportement pousse bientôt une infirmière croyante (Ann Dowd) à donner à Victor un exemplaire du livre de Chris Macneil (Ellen Burstyn, que diable allait-elle faire dans cette galère ?), ancienne actrice dont la fille a subi un exorcisme 50 ans plus tôt. Vous devinez la suite, mais peut-être pas l’ampleur du désastre.

Suivant une très longue et ennuyante entrée en matière et des extraits de Tubular Bells, de Mike Oldfield, en version muzak, le double exorcisme ridiculement multiconfessionnel et sur fond de conflits raciaux rapidement évacués auquel nous convie David Gordon Green paraît bien édulcoré en comparaison avec celui de Regan (Linda Blair) en 1973. Certes, les actrices arborent de hideux masques démoniaques et se tortillent comme si elles avaient le diable au corps, mais les propos qui sortent de leur bouche sont à peine plus orduriers que ceux de n’importe quel ado en crise existentielle. Satan ne pourrait-il plus rien dire ?

À l’instar des maquillages, les effets spéciaux s’avèrent convaincants ; il y a bien une tête qui tourne à 360 degrés, mais ce n’est pas celle que l’on attendait. Ressassant sans imagination les codes du genre, le réalisateur balance des images quasi subliminales et quelques effets-choc qui font à peine sourciller. Et le pire dans tout ça, c’est qu’on annonce deux suites à ce fade The Exorcist : Believer. De grâce, cessez le massacre !

En salle