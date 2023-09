À plus de 60 ans, Michel a de graves difficultés financières tout comme son ami d’enfance, Denis, qui s’est lancé dans une carrière de mannequin sénior. Michel est repéré par une agente et décide lui aussi de jouer les mannequins pour des publicités.

Le réalisateur Robin Sykes, qui signe son deuxième long métrage, souhaite montrer qu’à 65 ans, on est encore dynamique, qu’on peut s’amuser et même devenir un mannequin vedette. Il le fait toutefois sans convaincre dans cette comédie qui manque de rythme et de punch.

Thierry Lhermitte et Patrick Timsit forment un duo mal assorti dans cette comédie pleine de maladresse. Le thème exploré aurait pu être beaucoup plus approfondi, car ce film a le mérite de s’intéresser à notre rapport à la vieillesse. Ces deux hommes dans la soixantaine se disent trop jeunes pour prendre leur retraite, n’acceptent pas de vieillir, mais en même temps, ils voient le temps qui passe… et se rendent compte qu’ils ne sont pas éternels.

« Les sexygénaires c’est très tendance », lance l’agente de mannequins à Michel (Thierry Lhermitte) qui découvre qu’avec son physique, à son âge, il séduit encore et peut faire des publicités de parfum pour les baby-boomers, un marché très lucratif. Là aussi, on aurait aimé plus d’audace dans le traitement de ce thème, même si, lors d’une séance photo dans le désert, le réalisateur se moque de la photographe complètement excentrique, en doudoune, en plein soleil, à 50 degrés.

Patrick Timsit joue le boulet de service, sans le sou, qui magouille et qui s’incruste chez sa fille, alors que Thierry Lhermitte, joue le beau « sexygénaire », qui réalise qu’il y a une vie après avoir travaillé pendant plus de 40 ans et qu’il peut en profiter. D’ailleurs, on a toujours autant de plaisir à retrouver l’excellent Thierry Lhermitte.