Cea Sunrise Person vit une enfance très peu conventionnelle. Elle est élevée par ses grands-parents, d’anciens hippies, au beau milieu de la nature sauvage du Nord canadien. Tombée enceinte à l’âge de 15 ans, sa mère est l’image même de l’immaturité. Cea Sunrise vit un choc lorsqu’à l’adolescence, elle quitte les régions sauvages pour la rejoindre dans la société.

La réalisatrice canadienne Carly Stone a adapté la biographie de Cea Sunrise Person, North of Normal, en mettant évidemment l’accent sur les relations houleuses entre la jeune fille et sa mère. Le scénario est habile et utilise à bon escient les retours dans le passé pour éclairer le comportement des uns et des autres.

La réalisatrice dépeint bien les univers qui se succèdent : l’extrême liberté d’une communauté hippie établie sur la rive d’un plan d’eau nordique, le conformisme et l’incompréhension de l’école secondaire d’une petite ville.

Le film aurait pu sombrer dans le misérabilisme : la jeune Cea Sunrise doit composer avec l’instabilité et l’abandon. Elle voudrait tant que sa mère la fasse passer avant ses petits amis minables.

Heureusement, la réalisatrice insiste plutôt sur la résilience de la jeune fille, sa lutte constante pour se faire une place et suivre ses propres désirs.

Il est d’ailleurs un peu ironique de voir la production mettre en tête de générique Sarah Gadon, qui joue le rôle de la mère, Michelle, plutôt qu’Amanda Fix, qui interprète Cea Sunrise adolescente.

Amanda Fix, qui en est à son premier grand rôle, est très crédible et traduit parfaitement bien les sentiments contradictoires de la jeune femme. Immanquablement, elle attire les regards dans toutes les scènes où elle apparaît.

En entrevue avec divers médias en marge de la première de North of Normal, au festival de films de Toronto en 2022, la réalisatrice Carly Stone a expliqué qu’elle avait essayé de rendre le personnage de le mère un peu plus sympathique qu’il n’était prévu au départ. Il faut dire que Mme Stone est elle-même devenue mère pendant le tournage : elle a ainsi développé plus d’empathie envers Michelle, en dépit de ses imperfections.

Il reste que North of Normal est manifestement l’histoire de Cea Sunrise, et non pas celle de sa mère.

En salle