Vincent, célèbre entrepreneur à succès, tombe en panne sur une petite route de montagne au milieu de nulle part. Un homme va lui venir en aide, et Vincent découvrira qu’il vit dans la nature, isolé et coupé du monde.

Les choses simples, c’est l’affrontement de deux mondes et de deux hommes aux tempéraments opposés. Vincent est un hyperactif, un homme d’affaires à qui tout réussit, fondateur du plus grand site de rencontres européen. Pierre vit reclus comme un véritable ermite dans la montagne, dans la nature, avec son chien, loin du monde moderne qu’il a rejeté depuis longtemps. Vincent tombera en panne en pleine montagne, avec sa voiture décapotable. Mais on découvrira que cette panne n’est pas tout à fait le fruit du hasard, et que notre PDG a des idées derrière la tête…

La rencontre de ces deux hommes va évidemment bouleverser leurs existences et soulever des questions sur leurs modes de vie diamétralement opposés. Sont-ils vraiment heureux de vivre ainsi ?

Le problème, c’est qu’on a du mal à croire à cette rencontre et leur discussion ne nous convainc pas. Les dialogues sont pauvres, tout comme le scénario est simpliste et la réalisation d’Éric Besnard (Délicieux), paresseuse et sans finesse.

On a droit à un Vincent qui découvre les bienfaits du grand air, de la sieste et de l’omelette dégustée en plein air, c’est le vrai bonheur authentique. Le réalisateur nous fait la démonstration que de vivre à cent milles à l’heure comme il le fait, ce n’est guère réjouissant ni recommandé, et que la vie sans téléphone cellulaire ni horaire, au cœur de la nature avec les ours, c’est tellement mieux ! Et de l’autre côté, l’homme bourru qui ne parle pas et qui préfère la nature à la présence des humains découvrira que ça fait du bien de s’ouvrir au monde extérieur…

Le duo d’acteurs est tout de même assez réussi. Lambert Wilson excelle en homme pressé et égocentrique. Grégory Gadebois est très juste en montagnard têtu. Le décor est majestueux, les montagnes sont inspirantes, mais le film est prévisible et sans aucune originalité.

En salle