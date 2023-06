Le Canadien de Montréal a gagné sa dernière Coupe Stanley il y a 30 ans. Force est de constater que le monde a bien changé depuis.

Une hausse à… 61,9 cents

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Honda Civic 1993

On se doute que des partisans sont venus de loin pour assister au match du soir au Forum. Nombreux sont ceux qui ont une mauvaise surprise à la station-service. Les prix moyens à la pompe remontent de quelques cents tout juste avant le jour fatidique. Chez Esso, on doit donc payer, dans la douleur, son plein d’essence jusqu’à 61,9 cents le litre. L’enfer.

Bientôt les dinos

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES Image du film Le parc jurassique

Dans les salles de cinéma, le mot qui résume l’offre du moment : qualité. De Super Mario Bros. à La falaise de la mort en passant par Des pilotes en l’air 2, le cinéphile averti ne sait plus où donner de la tête. De futurs classiques de la télé du samedi après-midi comme Proposition indécente et 100 % Américain suscitent aussi la curiosité, mais jamais autant que la créature qui s’apprête à bouleverser l’industrie. Le surlendemain, Le parc jurassique prend d’assaut les écrans nord-américains. Le film, point de départ de deux trilogies, engrangera environ 1 milliard de dollars.

Gilles et Janet au sommet

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Gilles Valiquette reçoit le prix hommage de la SOCAN, en 2019

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Janet Jackson au Centre Bell, en 2011 1 /2



« On a besoin d’un peu de plaisir / On voit du soleil juste pour rire / On a besoin de s’amuser un peu / Envoie du soleil si tu peux. » À la radio, le tube du mois de juin ressemble drôlement à un appel au Canadien. Mets un peu de soleil dans nos vies, de Gilles Valiquette, ne passe que deux semaines au sommet du palmarès au Québec, mais son passage coïncide avec les plus grandes festivités des dernières années. Hasard ? Probablement pas. En cas de défaite, le numéro 1 suivant était tout prêt : Richard Séguin, avec Pleure à ma place. Aux États-Unis, c’est Janet Jackson qui domine le Billboard 200 avec That’s The Way Love Goes. Il y aura, on le sait, beaucoup d’amour dans l’air cette semaine-là.

Madame la première ministre

PHOTO TOM HANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Kim Campbell et Brian Mulroney, le 14 juin 1993

Ça bouillonne ferme à Ottawa : à la suite de la démission, quelques mois plus tôt, de Brian Mulroney, le Parti progressiste-conservateur, formation au pouvoir, est en pleine course à la chefferie. Quatre jours après la conquête de la Coupe, Kim Campbell imite le Tricolore et triomphe de son adversaire – Jean Charest, ici. Elle devient alors la première (et encore unique à ce jour) première ministre de l’histoire du pays. Puisque le hockey est partout, notons que Roch Voisine, chanteur et membre de la distribution de Lance et compte, ainsi que Maurice Richard viennent saluer Mulroney au congrès du parti.

Un front furieux

IMAGE BANQ Publicité paru dans La Presse du 9 juin 1993

Les téléphiles en gardent certainement un souvenir impérissable : à 18 h 30, soit une heure avant le début du duel Kings-Canadien, Télévision Quatre-Saisons cède son antenne au Front commun intersyndical, alors qu’un conflit oppose quelque 355 000 employés de l’État au gouvernement du Québec. Dans le viseur des syndiqués : Daniel Johnson, président du Conseil du trésor au sein du cabinet Bourassa. La loi 102 sur les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal est finalement adoptée une semaine plus tard.

Triste prémonition

IMAGE BANQ La une de La Presse du 9 juin 1993

Au 10e Congrès international sur le sida, à Berlin, on s’enthousiasme de l’avancement de la recherche, mais « plus aucun spécialiste ne se hasarde à vous donner une date, même lointaine, pour la mise au point d’un vaccin ou d’un remède à peu près universel », lit-on en première page de La Presse. Ou alors, ils disent que « la question sera à l’ordre du jour dans 20 ans », ajoute-t-on. Le journaliste Louis-Bernard Robitaille ne croyait, hélas, pas si bien dire.

Salopettes et chemises

IMAGE BANQ La première page du cahier Vivre de La Presse du 9 juin 1993

Dans le cahier Vivre de La Presse – l’équivalent d’Arts et être aujourd’hui –, on se penche sur la mode grunge qui influence la garde-robe estivale cette année-là : « Après les vagues yéyé et beatnik, après l’avènement des mouvements hippy et punk, c’est au tour des grunges d’attirer l’attention des médias ! » On souligne alors que la mode a quitté « un certain milieu underground » et peut désormais être vue chez les 15 à 20 ans dans les rues de la métropole.

C’est chaud, c’est chaud…

PHOTO ANDRÉ FORGET, ARCHIVES LA PRESSE Normand Brathwaite anime Piment fort, en 1996

Dans le secteur culturel, on apprend qu’un nouveau jeu remplacera Jeopardy l’automne suivant sur les ondes de TVA. On n’en connaît pas encore exactement la formule, sinon que trois invités participeront quotidiennement à ce jeu qui n’a pas encore de nom. Normand Brathwaite en assurera l’animation. Le lecteur averti aura évidemment compris qu’il s’agit de Piment fort, qui sera diffusé pendant huit saisons. Devant un public majeur, précisons-le, « parce qu’il y a de la boisson ».