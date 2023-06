Sadie et Sawyer Harper viennent de perdre leur mère. Leur père, Will, est psychologue, mais peine à réconforter ses filles. Profitant de la vulnérabilité de la famille, le Croque-mitaine s’installe dans les coins sombres de la maison.

L’absence de lumière est à la base de bien des films d’horreur. Les créatures ignobles aussi. Inspiré d’une nouvelle de Stephen King, The Boogeyman mise sur ces deux éléments pour nous effrayer. Le résultat ne donne pas particulièrement la chair de poule. En fait, cela dépend du degré de terreur recherché.

Les protagonistes sont une adolescente de 16 ans et sa petite sœur de 10 ans. Alors que d’autres réalisateurs ne se sont pas gênés pour martyriser des ados et des enfants, Rob Savage (Host, Dashcam) est plutôt clément. Le Croque-mitaine parvient à tourmenter la plus jeune, Sawyer (Vivien Lyra Blair), mais avant d’être hantée, elle dormait déjà avec une boule lumineuse dans ses bras. Disons que ça ne prenait pas grand-chose pour la réveiller la nuit. Sa sœur aînée, Sadie (Sophie Thatcher), n’est évidemment pas rassurée par la présence d’un monstre dans la maison, mais ne le craint pas réellement. Bref, si les personnages ont à peine la frousse, il est peu probable de ressentir la peur dans son siège.

Le réalisateur prend trop son temps pour révéler le Boogeyman. Les plans de couloirs sombres et de portes de placard entrouvertes se succèdent dans le but de faire monter une tension qui n’aboutit jamais. Attendre le sursaut fait partie du processus d’épouvante, mais il doit finir par se produire.

Quand on aperçoit finalement le Croque-mitaine, on est déçu par son apparence générique.

Plus décevant encore, le piège tendu à celui-ci par une mère qui veut venger les siens. Il vaut mieux ne pas trop s’attarder à ce pan du récit.

L’aspect le plus intéressant du film réside dans ce qui pourrait expliquer pourquoi il a élu domicile chez les Harper. Endeuillée et fragmentée, la famille est une proie facile. Chacun de ses membres réagit différemment au départ de la mère du foyer, ce qui affecte leur rapport avec le monstre. Les auteurs de 65 et A Quiet Place, Scott Beck et Bryan Woods, ainsi que le scénariste Mark Heyman (Black Swan) sont parvenus à créer une dynamique familiale crédible.

Sophie Thatcher et Vivien Lyra Blair, vues respectivement dans les séries Yellowjackets et Obi-Wan Kenobi, démontrent une très belle chimie à l’écran. La justesse et la sincérité de leur jeu sont sans contredit les points forts de l’œuvre. Chris Messina (Air, Live by Night) est convaincant en homme brisé qui refoule sa peine pour ne pas la vivre. Son personnage disparaît parfois sans raison, laissant ses filles seules dans l’énorme maison dans laquelle les interrupteurs se font rares. À moins que ce soit lui, le monstre ? (Ce n’est pas lui.)

En salle