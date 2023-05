La formule a été (sur)utilisée par Disney dans les dernières années. Le prolifique studio puise dans sa réserve de films d’animation à succès pour créer une nouvelle adaptation en prises de vues réelles. Après Cinderella, Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King et Mulan (pour ne nommer que ceux-là), c’est au tour de The Little Mermaid de prendre vie au cinéma.

Si d’un côté on déplore le manque d’originalité de cette démarche qui semble destinée à engranger des recettes au box-office, d’un autre côté, on se surprend à redécouvrir avec grand plaisir l’histoire d’Ariel qu’on avait tant aimée enfant.

Dès les premières minutes, lorsqu’on plonge sous l’océan parmi les coraux et les poissons, on s’émerveille de voir des sirènes « en chair et en os ». Une émotion liée à des souvenirs d’enfance, on s’en doute bien.

Dans les salles de cinéma, gageons toutefois que de nombreux jeunes spectateurs auront eux aussi les yeux brillants à la vue de ces créatures légendaires, surtout lorsqu’ils verront Ariel, incarnée par Halle Bailey.

PHOTO FOURNIE PAR DISNEY Halle Bailey dans la peau d’Ariel dans le film The Little Mermaid

L’actrice de 23 ans est épatante lorsque vient le temps de pousser la note dans ce film qui s’apparente à une comédie musicale. Alors que son personnage rêve de s’émanciper et de vivre sur la terre ferme aux côtés de l’homme qu’elle a sauvé de la noyade, elle offre une interprétation remarquable de Part of Your World.

Dans le rôle de la méchante Ursula, Melissa McCarthy nous impressionne également par son talent de chanteuse. Lorsqu’elle propose un marché machiavélique à Ariel en échange d’une apparence humaine, Ursula est terrifiante en entonnant Poor Unfortunate Souls. En raison de cette scène, on déconseille d’ailleurs le film aux tout-petits.

Ajouts intéressants

Si cette adaptation suit de manière plutôt fidèle le fil narratif du film de 1989, on y trouve tout de même des ajouts intéressants.

D’abord, comme en ont fait état les médias dans les derniers mois, The Little Mermaid fait place à une grande diversité, tant parmi les personnages principaux que secondaires.

De nouvelles scènes montrent l’évolution de la relation entre Ariel et le prince Éric (Jonah Hauer-King), qui dépasse désormais la simple attirance physique. On les voit partager des intérêts communs, ce qui est plutôt essentiel lorsqu’on envisage de former un couple.

Le personnage du jeune héritier, discret dans le film d’animation, gagne légèrement en profondeur alors qu’on découvre sa passion pour les voyages et l’aventure, notamment à travers l’une des trois nouvelles chansons signées par Alan Menken et Lin-Manuel Miranda.

Inévitable comparaison

Comme pour toute adaptation, la comparaison entre le nouveau film et l’original est inévitable.

Dans ce cas-ci, le recours à la prise de vues réelles et aux images de synthèse permet de montrer la beauté et l’immensité des fonds marins.

Les scènes où la mer se déchaîne comptent parmi les plus belles du long métrage. Il faut dire que le réalisateur Rob Marshall a acquis de l’expérience en la matière lors du tournage de Pirates of the Caribbean : On Stranger Tides.

Cette envie de s’approcher du réel n’apporte cependant pas que du bon. L’aspect attachant des deux camarades d’Ariel, le crabe Sébastian (Daveed Diggs) et le poisson Barboteur (Jacob Tremblay), a complètement disparu dans cette adaptation. Heureusement, leur apport comique, lui, est resté intact. Avec l’oiseau Écoutille (Awkwafina), ils provoquent les rires à plus d’une reprise.

Comme son prédécesseur, le long métrage constitue un bon divertissement familial que de nombreux fans de la première heure prendront plaisir à écouter avec leur progéniture. On se demande toutefois s’il est nécessaire de recréer en prises de vues réelles tous les films d’animation de Disney. À cette question, les studios semblent répondre par l’affirmative puisqu’un nouveau projet est déjà en préparation : Moana.

