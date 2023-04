Trois hommes de générations différentes sont à la croisée des chemins et devront, en l’espace d’une nuit, se redéfinir pour passer à la prochaine étape de leur vie.

AUDREY-ANNE BLAIS La Presse

Quelle belle surprise que ce premier long métrage du Sherbrookois Anh Minh Truong, Des hommes, la nuit. Un film choral à saveur tant humoristique que dramatique, qui explore la masculinité sous plusieurs angles sans jamais tomber dans le cliché ni adopter un ton moralisateur.

Les trois protagonistes sont drôlement attachants et on les accompagne avec grand plaisir dans leurs quêtes respectives qui dureront du soir au matin, ni plus ni moins. Pendant que Louis (Matai Stevens) passe une rocambolesque nuit au côté de l’irrévérencieuse Billie Jeans (Jade Charboneau) et que Steve (Jean-Moïse Martin) s’évade de l’hôpital pendant la naissance de son premier enfant, Michel (Pierre Verville) fait la rencontre improbable d’une femme au passé trouble (Édith Cochrane) dont les secrets se révéleront au fil du récit.

Au cœur de cette œuvre sensible et bienveillante, le thème de la quête identitaire. Les personnages créés par Anh Minh Truong et son coscénariste Steve B. Bernard sont riches en nuances, et le jeu des interprètes est à la hauteur de leurs rôles. Visiblement très bien dirigés, ils offrent chacun à leur tour des instants de grâce, parfois sans même dire un mot, tant leurs visages sont dictés par l’émotion.

Du crépuscule à l’aube, Anh Minh Truong part de lieux communs, de rites de passage auxquels n’importe qui peut s’identifier, pour finalement nous amener vers des dénouements imprévisibles et touchants, en passant par des moments d’hilarité.

La direction photo de Vincent Biron (Bungalow, Le vingtième siècle) vient enrichir encore davantage l’intériorité des personnages avec des plans rapprochés habiles et attentifs. On reconnaît bien les paysages estriens, mis en valeur tout au long de la virée nocturne.

Une attention particulière a été apportée à la bande sonore, dont chaque chanson est minutieusement jumelée à chacune des scènes clés du film. Quand Myriam (Édith Cochrane) déambule dans un bar sur Provocante, de Marjo, ou que Steve confie ses déboires amoureux sur Saskatchewan, des Trois Accords, on ne peut que se dire que Des hommes, la nuit a reçu beaucoup d’amour de la part de ses artisans.

En salle