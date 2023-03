Un voleur d’art haut de gamme, Nemo, se retrouve piégé dans un luxueux appartement-terrasse de haute technologie de Times Square, à New York, après que son cambriolage ne se soit pas déroulé comme prévu.

Audrey-Anne Blais La Presse

Le synopsis d’Inside nous intrigue immédiatement, mais l’enthousiasme ne fait que s’affaisser durant les 105 minutes de ce huis clos plus incohérent qu’engageant. Beaucoup plus conventionnel que ce que ses grandes lignes laissent envisager, le long métrage réalisé par Vasilis Katsoupis et scénarisé par Ben Hopkins tombe malheureusement à plat.

C’est un one man show total pour William Dafoe (The Lighthouse), qui se glisse dans la peau de Nemo, un voleur d’art qui restera coincé dans un condo de luxe à la suite d’une tentative de cambriolage. Sa performance insuffle tant bien que mal une âme au personnage, qui, autrement, n’aurait pas su nous intéresser. Mais William Dafoe ne peut à lui seul sauver le film. Les habiles plans rapprochés de son captivant visage crispé ne compensent pas le scénario gruyère et l’absence de progression narrative. L’exécution technique a beau être impeccable – trame sonore parfaitement intégrée au récit, direction photo conséquente et léchée –, l’objet cinématographique nous laisse de glace.

Tout au long du film, Nemo se bat avec une maison « intelligente », dessine compulsivement sur les murs et défèque sur le plancher. Le concept devient rapidement contraignant, s’épuisant jusqu’à éreinter le spectateur autant que le personnage. Dommage que ces longues scènes ne suscitent ni émotions ni observations.

Inside semble inviter à se poser de grandes questions philosophiques sans jamais livrer de matière à réflexion. Le film est tout simplement trop inefficace pour communiquer ses idées. Concentré sur la souffrance morne de Nemo, il passe à côté de toute une gamme de thèmes que le contexte aurait permis d’explorer de façon judicieuse. La prémisse laisse pressentir un drame existentiel sur l’ultrarichesse, l’art et la liberté, mais tout ça flotte finalement bêtement à la surface.

En salle