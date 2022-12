Sébastien, un Parisien de 10 ans, se retrouve à contrecœur en vacances à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il va rencontrer Belle, une chienne blanche maltraitée, et ils deviendront inséparables.

L’amitié entre Sébastien, un jeune garçon intrépide, et Belle, un chien de montagne des Pyrénées, a toujours fasciné depuis sa création.

Belle et Sébastien, c’est d’abord un roman à succès de la Française Cécile Aubry, qui l’a adapté en 1965 en feuilleton à la télévision. Il y a eu ensuite le dessin animé japonais qui a marqué les esprits dans les années 1980, puis une trilogie avec le comédien Tchéky Karyo dont l’action se situe dans les années 1940 (sortie dans les années 2010) et une autre série d’animation coproduite par la France et le Canada en 2017.

Avec cette version contemporaine, le réalisateur Pierre Coré (L’aventure des Marguerite) signe un divertissement familial aux paysages absolument magnifiques qui donnent envie d’aller dans les Pyrénées. L’intrigue aborde des enjeux très actuels comme la préservation de l’environnement et l’économie liée au tourisme, sans oublier l’importance de la famille et la maltraitance des animaux.

Le scénario n’est pas d’une très grande originalité, mais réussit tout de même à nous captiver. Sébastien va vouloir sauver Belle de son méchant maître, et sa grand-mère qui souhaite vendre sa ferme découvre qu’on lui cache des choses... On suit aussi les progrès du petit citadin qui apprend à se débrouiller dans la haute montagne – il surveille les moutons, évite les loups et nourrira les petites brebis.

La grand-mère, bergère, est très bien jouée par Michèle Larocque, froide et aigrie au début, mais heureusement, la relation avec son petit-fils se réchauffera. Le jeune Robinson Mensah-Rouanet, qui incarne Sébastien, est très juste, tout comme les comédiennes Alice David et Caroline Anglade. Belle et Sébastien : nouvelle génération est un gentil film qui ne renouvelle pas le genre, mais cette amitié entre un jeune garçon et ce grand chien de montagne est irrésistible, quelle que soit l’époque.

