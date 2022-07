DC League of Super-Pets

Krypto, inséparable compagnon de Superman, perd ses pouvoirs spéciaux en même temps que son maître, qui est kidnappé. Les autres superhéros de l’univers DC, accourus à sa rescousse, sont aussi emprisonnés. Pour les libérer, le valeureux chien doit faire confiance à quatre amis à quatre pattes, qui apprennent à maîtriser les pouvoirs qui leur ont été accidentellement dévolus.

Danielle Bonneau La Presse

Krypto a fait sa première apparition aux côtés de l’homme d’acier dans une bande dessinée de DC Comics, en 1955, et il a depuis été vu de nombreuses fois à la télé et au cinéma. Il a même tenu la vedette dans la série d’animation télévisée Krypto le superchien, en 2005 et en 2006. Doté sensiblement des mêmes pouvoirs que Superman, puisqu’il vient lui aussi de la planète Krypton, il est superpuissant et il vole. Il porte sa cape rouge et son collier avec fierté, animé lui aussi d’un sens aigu du devoir.

L’imposant Dwayne Johnson, l’un des coproducteurs du film d’animation, prête sa voix au vaillant Krypto, qui se sent délaissé alors que Superman tourne son attention vers Lois Lane, qu’il veut épouser. Mais ce n’est pas le seul problème auquel le superchien doit faire face. Victime collatérale d’un plan machiavélique, il se retrouve dans une situation inhabituelle de vulnérabilité, comme les superhéros les plus connus de DC, que ce soit Superman (John Krasinski), Batman (excellent Keanu Reeves), Wonder Woman (Jameela Jamil), Aquaman, The Flash, Green Lantern et Cyborg. C’est d’ailleurs l’une des forces de cette comédie, de montrer les superhéros sous un jour différent.

Kevin Hart (Jumanji, Central Intelligence) donne beaucoup de caractère au chien Ace, qui attend d’être adopté dans une animalerie en compagnie de l’écureuil Chip, de la truie PB et de la tortue centenaire Merton. Ils ont pour compagne la diabolique Lulu (fantastique Kate McKinnon), un cochon d’Inde aux grandes ambitions, qui se sert de ses connaissances scientifiques pour récupérer de la kryptonite (principal point faible de Superman et de Krypto) et créer des recrues mutantes, capables de maîtriser les superhéros. Lors de l’opération, les quatre comparses obtiennent accidentellement des pouvoirs et aideront Krypto à sauver son maître et ses précieux alliés.

Il y a beaucoup d’humour et de cœur dans ce film d’animation par ordinateur de Warner Bros. Pictures, réalisé et coscénarisé par Jared Stern. Destiné à toute la famille, il met au premier plan la force de l’amitié, ainsi que la relation privilégiée entre les animaux de compagnie et ceux et celles qui les adoptent. Les amateurs des films de Dwayne Johnson doivent rester jusqu’à la toute fin du générique pour ne rien manquer.

En salle