Un homme à qui rien ne sourit est confondu avec un tueur à gages de réputation mondiale, The Man from Toronto. Alors qu’il doit continuer à se faire passer pour lui, Teddy (Kevin Hart) est finalement forcé de faire équipe avec le véritable assassin (Woody Harrelson).

Marissa Groguhé La Presse

Le point de départ est plutôt classique. Deux personnages que tout oppose sont confondus l’un pour l’autre. Ici, Teddy (Kevin Hart) est un bon à rien qui parvient à rater à peu près tout ce qu’il entreprend. Tandis que Randy/The Man from Toronto (Woody Harrelson) est un tueur à gages sans émotion réputé pour être capable de faire parler n’importe qui par des moyens de torture extrêmes.

Teddy a toujours des idées farfelues pour faire de l’argent, mais elles ne le mènent nulle part. Et si l’idée a un peu de bon sens, il fait les choses à moitié et le résultat est le même : rien ne fonctionne. Parce qu’il fait tout de travers, Teddy se rend accidentellement sur les lieux où Randy est attendu pour un contrat sanglant et lucratif.

La suite est aussi invraisemblable qu’amusante. Kevin Hart, dans le rôle de l’idiot de service, est idéal. Il ne s’éloigne pas de sa palette de jeu habituelle, mais on n’en demande pas plus de sa part. Ses répliques sont ridicules et drôles. Il a une façon de les prononcer, un ton bien à lui, qui les rend encore plus désopilantes.

De l’autre côté, Woody Harrelson joue un homme froid et taciturne qu’on apprend à mieux connaître (et même à apprécier). Chacun apprendra de l’autre. L’échange entre les deux protagonistes provoque des moments de rire et certains plus dramatiques. L’équilibre est bon.

On se doute bien de la façon dont l’intrigue se développera. Pourtant, on a droit à quelques surprises en cours de route. L’action ne manque pas et les aventures sont rocambolesques. Voilà une comédie qui fait du bien, sans grande prétention (mais un bon budget — près de 100 millions) et tout à fait plaisante.