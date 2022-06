Depuis l’enfance, Cathy Marie rêve d’avoir son propre restaurant haut de gamme. Or, malgré son talent, elle se retrouve à 40 ans à toujours travailler pour des chefs despotes. Sans emploi après avoir démissionné sur un coup de tête, Cathy accepte un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Temporairement, croit-elle…

Luc Boulanger La Presse

Après Les invisibles, une comédie dramatique sur un centre d’accueil pour femmes SDF (sans domicile fixe), et Discount, un film qui dénonce le gaspillage alimentaire, Louis-Julien Petit propose une nouvelle comédie sociale, La brigade. Cette fois, le réalisateur se penche sur le sort des migrants en France, à travers la rencontre entre une chef culinaire et une vingtaine d’Africains encore mineurs, en attente de papiers pour réaliser leur rêve d’une vie meilleure.

Le titre fait référence aux brigades de cuistots qu’on retrouve dans les grandes cuisines, là où la discipline et l’esprit d’équipe font loi. Le personnage principal, Cathy Petit (Audrey Lamy, le meilleur ingrédient du film, et de loin !), devra apprivoiser un environnement hostile, avant de trouver ses vraies valeurs. Pour mieux se réconcilier avec son destin de femme solitaire dans la quarantaine.

Entre rire et émotion, le cinéaste français veut montrer qu’une rencontre impromptue, un évènement inédit, peut rendre les humains meilleurs. Et qu’un film arrive à bouleverser des vies, à défaut de changer le monde.

Malheureusement, le récit mièvre, cousu de fil blanc, ainsi que la réalisation peu inspirée et la distribution inégale empêchent ce film plein de bons sentiments de décoller. Pire, La brigade noie son sujet dans l’invraisemblance du monde qu’il dépeint. Tous les personnages, autant les migrants, les travailleurs sociaux que ceux de la télévision et de la restauration, sont archi caricaturaux.

Comme on est dans l’exagération constante, la proposition de cinéma social est peu crédible. À la fin, on verse carrément dans la parodie des téléréalités, alors que Cathy participe à l’émission The Cook (eh oui ! un autre titre anglais pour une émission française). Une critique de la télévision spectacle qui nous éloigne du terrible drame des jeunes migrants. Le cinéaste a beau être « solidaire et engagé » envers la cause, à force de mélanger les genres, de surfer entre la comédie et le drame, son film traite son sujet en surface. Et sans conviction.