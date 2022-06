Cha Cha Real Smooth

Arsenault & Fils

Gaz Bar Guns ★★★★

Il y a deux axes intéressants dans ce nouveau long métrage de Rafaël Ouellet. Le premier emprunte les arcanes d’un thriller traditionnel, à l’intérieur duquel une famille de criminels est confrontée aux autorités et à la loi. Le deuxième est celui s’intéressant au profil psychologique d’un protagoniste en quête d’amour, solidaire des siens, mais qui souhaiterait néanmoins vivre une existence plus « normale », en tout cas plus apaisée.