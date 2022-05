Les Crawley sont de retour au cinéma et c’est avec plaisir qu’on renoue avec cette famille d’aristocrates britanniques et ses domestiques, car cette nouvelle ère est pleine de charme, de rebondissements et de dialogues savoureux.

Olivia Lévy La Presse

Nous sommes en 1928. La comtesse Lady Violet (Maggie Smith) apprend qu’elle a hérité d’une villa dans le sud de la France. La nouvelle crée la surprise dans la famille, car on se demande pourquoi le marquis de Montmirail lui a légué une si belle maison. Aurait-elle vécu une histoire d’amour avec le marquis français ? Mystère. Une partie de la famille fera donc le voyage en France sur la Côte d’Azur pour découvrir la villa, la veuve du marquis et son fils.

PHOTO BEN BLACKALL, FOURNIE PAR FOCUS FEATURES Le réalisateur Jack Barber (incarné par Hugh Dancy) et son équipe lors du tournage d’une scène de The Gambler





En parallèle, une équipe de cinéma souhaite tourner un film, The Gambler, dans le somptueux château de Downton Abbey, ce qui est considéré comme une très mauvaise idée pour Lord Grantham (Hugh Bonneville). Pour sa part, Lady Mary (Michelle Dockery) y voit plutôt le moyen de financer la réparation du toit de la maison, en piteux état. L’équipe de tournage va donc débarquer, au plus grand plaisir des domestiques qui ont la chance de voir leurs stars préférées. Lady Mary a la lourde tâche de surveiller l’équipe de cinéma et tentera de trouver des solutions aux nombreux problèmes qui surviennent pendant le tournage, avec la complicité du réalisateur Jack Barber (Hugh Dancy).

La série de télévision Downton Abbey a eu un succès phénoménal dans le monde entier entre 2010 et 2015. Les téléspectateurs se sont attachés aux différents personnages, autant les aristocrates que les cuisiniers et domestiques, et aux différents points de vue du récit, ce qu’on retrouve dans le film. On aime les répliques mordantes de Lady Violet et on admire la modernité de Lady Edith (Laura Carmichael). On pardonne les idées conservatrices de Lord Grantham et de Mr. Carson (Jim Carter), le chef majordome vieux jeu qui régit la maison et qui n’aime pas le changement, encore moins l’équipe de cinéma qui envahit la maison ou même son voyage en France !

Le scénario est signé Julian Fellowes, créateur de la série, qui a retrouvé l’inspiration. Le premier film sorti en 2019 n’avait pas été à la hauteur des attentes. Cette fois, le récit qui se déroule en alternance entre la France et le château donne du rythme au film réalisé par Simon Curtis.

Ce qui fait la force de Downton Abbey – A New Era ? Retrouver tous les personnages et leurs différentes perspectives dans un monde en plein changement, car cette nouvelle ère souligne la fin d’une époque. Le film accueille aussi de nouveaux venus qui apportent un grain de folie. On pense à cette équipe de cinéma qui en fait voir de toutes les couleurs à Lady Mary. Il y a le charme du réalisateur Jack Barber et du comédien Guy Dexter (Dominic West), et les caprices de la comédienne-diva Myrna Dalgleish (Laura Haddock). On assiste même, avec humour, à la fin du cinéma muet qui fait place au cinéma parlé, ce qui donne des scènes très cocasses ! Pour ce qui est de la partie qui se déroule en France, on aurait aimé que Nathalie Baye, qui joue la veuve du marquis de Montmirail, soit davantage mise en valeur.

Les paysages, les décors et les costumes sont toujours aussi somptueux, ce qui fait partie du plaisir, et la distribution est impeccable dans ce divertissement qui fait du bien.

En salle