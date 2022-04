Sans le sou et en attente du grand rôle qui pourrait relancer sa carrière, Nick Cage accepte de se rendre sur une île reculée afin de célébrer l’anniversaire d’un milliardaire dont il est l’idole absolue. Il devra être à la hauteur de sa propre légende auprès d’un type qui, dans les faits, est un criminel d’envergure.

Marc-André Lussier La Presse

Dans ce deuxième long métrage de Tom Gormican (That Awkward Moment), Nicolas Cage, nommé Nick Cage dans le récit, est présenté comme un être narcissique, incapable de s’intéresser à quelqu’un d’autre que lui-même, et tellement endetté qu’il cherche désespérément à décrocher un rôle qui aurait toutes les allures d’un grand retour. Il ne craint d’ailleurs pas de se couvrir de ridicule au passage, comme lors de cet essai non sollicité auprès du réalisateur David Gordon Green, complètement abasourdi et apeuré.

Autrement dit, les artisans de cette comédie satirique ont joué à fond la carte de l’autodérision, allant jusqu’à faire apparaître une version plus jeune de l’acteur face à lui-même. Et c’est parti pour la mise en abyme sur une vedette de cinéma, oscarisée, dont la légende s’est cependant aussi nourrie de films d’action et de série B.

Une fois ce postulat posé, les artisans de The Unbearable Weight of Massive Talent ne semblent toutefois pas savoir trop que faire de ce point de départ canon. Le récit tombe alors dans les conventions de la comédie d’action, à la différence que le vrai Nick Cage, ayant accepté l’invitation d’un milliardaire pour qui il est l’idole, doit cette fois reproduire ce qu’il fait au cinéma à la demande de la CIA. Un peu comme dans le récent The Lost City, le monde du divertissement est confronté à la réalité de la « vraie » vie, mais le potentiel satirique de la situation aurait assurément pu être mieux exploité.

Heureusement, Pedro Pascal, dans le rôle du milliardaire aux affaires louches, et Nicolas Cage forment un excellent tandem. Si cette comédie se regarde quand même avec plaisir, malgré ses carences, c’est principalement grâce à eux.

En salle