Désespéré, un vétéran de l’armée largué par le système fait appel à son demi-frère, criminel notoire, afin d’avoir de l’aide pour payer l’opération dont a besoin sa femme, atteinte d’un cancer. Ce dernier lui propose alors de se joindre à lui pour orchestrer l’un des plus grands vols de banque dans l’histoire de Los Angeles.

Marc-André Lussier La Presse

La durée d’Ambulancen, le thriller danois dont Ambulance est le remake, était d’à peine 80 minutes. Reprise à la sauce Michael Bay, l’histoire imaginée par Laurits Munch-Petersen en 2005 est gonflée artificiellement et s’étire sur une heure de plus. Fidèle à son style, le réalisateur des Transformers propose ici un film d’action agité où ça pète de tous bords, tous côtés, au profit d’une caméra inutilement virevoltante.

L’ensemble n’est toutefois guère inventif au chapitre des courses effrénées dans les rues et sur les autoroutes de Los Angeles, au cours desquelles on fracasse évidemment des étalages de toutes sortes. Les répliques humoristiques qu’on tente d’insérer au beau milieu de scènes d’action tombent le plus souvent à plat.

Fraîchement sorti de The Guilty, nouvelle version d’un autre thriller danois, Jake Gyllenhaal tente tant bien que mal d’apporter une certaine crédibilité à Danny, son personnage de criminel. Les situations dans lesquelles sont plongés les deux protagonistes (Yahya Abdul-Mateen II incarne Will, le frère de Danny) frôlent toutefois si souvent le ridicule qu’il devient difficile de souscrire au dilemme moral auquel font face les deux hommes, dont la nature est d’ailleurs différente de celle présentée dans le film original.

Les artisans de ce remake hollywoodien n’ont pu s’empêcher non plus de se prêter à une glorification de la culture des armes à feu et de faire de la violence un spectacle. Pas étonnant de voir brièvement les deux frères dans leur enfance jouer aux cow-boys en se tirant dessus. Le Pow ! Pow ! T’es mort ! est maintenant transposé dans leur vie d’adulte sous la forme d’un mode de vie. Par ici les armes automatiques !

Ambulance a cependant le mérite de rappeler à notre bon souvenir la chanson Sailing. Le tube de Christopher Cross, un artiste ayant connu une ascension fulgurante au début des années 1980 avant de disparaître complètement de la circulation, est en effet utilisé à bon escient. C’est au moins ça.

Ambulance est actuellement à l’affiche au Québec en version originale et en version française.