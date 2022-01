Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal, et une rencontre véritable entre deux femmes, née pourtant d’un malentendu. Les destins parallèles d’individus devant faire des choix.

Marc-André Lussier La Presse

En attendant Drive My Car, film remarquable ayant de bonnes chances d’être cité aux Oscars (la sortie en salle était prévue le 7 janvier), les cinéphiles peuvent se rabattre sur l’opus précédent de Ryûsuke Hamaguchi, lauréat du Grand Prix au festival de Berlin l’an dernier. Wheel of Fortune and Fantasy est un film constitué de trois parties distinctes, liées par l’idée de proposer des portraits de jeunes femmes qui, d’une façon ou d’une autre, arrivent à un moment charnière de leur vie.

La façon même dont est construite cette œuvre – un assemblage de trois courts métrages de 40 minutes – prête inévitablement flanc à des moments plus flottants, mais il se dégage néanmoins de l’ensemble une grande finesse psychologique, alliée à un beau sens du dialogue. Des cinéphiles ont d’ailleurs évoqué la mémoire d’Éric Rohmer quand ce film a été lancé à la Berlinale l’an dernier. Cette analogie n’est pas fausse.

La première histoire est celle d’un triangle amoureux, alors qu’une jeune femme venant d’éprouver un coup de foudre pour un inconnu en discute avec sa meilleure amie. La deuxième est construite autour d’un piège de séduction orchestré par l’ancien étudiant d’un professeur l’ayant humilié des années auparavant. Le dernier acte – le plus réussi – met en scène deux femmes qui éprouvent une sorte de coup de foudre d’amitié lorsque l’une d’entre elles croit retrouver une amie connue 20 ans plus tôt.

Grâce à une caméra très attentive, le cinéaste japonais explore ainsi les blessures de l’âme de ses personnages et en tire un portrait aussi empathique que fascinant.

Wheel of Fortune and Fantasy est offert en version originale japonaise avec sous-titres anglais sur la plateforme du Cinéma Moderne, ainsi que sur Apple TV/iTunes, Google Play, YouTube et Microsoft.