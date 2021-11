Critiques

Dehors Serge Dehors

Mes proches, ces héros ★★★★

Depuis six ans, le comédien Serge Thériault vit chez lui, volontairement confiné et refusant de communiquer avec l’extérieur. Seuls sa conjointe Anna, sa fille Melina et le couple de voisins Robert et Jolande vivant à l’étage inférieur ont accès à lui. Au-delà de l’histoire de Serge Thériault, c’est celle de ses proches aidants qui est ici racontée.