Informé de la disparition prochaine d’un trésor inestimable, l’agent du FBI John Hartley (Dwayne Johnson) se met à la poursuite de Nolan Booth (Ryan Reynolds), plus grand voleur d’œuvres d’art du monde. Mais à la suite d’un retournement de situation, tous deux doivent faire alliance pour arrêter The Bishop (Gal Gadot), une criminelle encore plus ambitieuse.

André Duchesne La Presse

Red Notice arrive sur les écrans avec la réputation d’être le projet le plus cher de l’histoire de Netflix, autour de 200 millions. Bref, une grosse production aux cachets sans doute vitaminés.

Le résultat ? Nous avons aimé ça. Malgré tout ! Car le scénario est bâclé. Les retournements, trop nombreux. Certains décors en fin de parcours ont l’air d’avoir été faits en carton-pâte. A-t-on manqué d’argent ?

Mais le travail des trois acteurs principaux, auquel il faut ajouter celui, impeccable, de Ritu Arya dans le rôle de la policière intouchable Urvashi Das, nous a accroché. Ils sont solides, ils sont bons, ils sont cyniques. Leur sarcasme, surtout celui de Booth (Reynolds), nous a fait rire. Ils en jettent. Mais, contrairement au récit, ils n’en font pas trop, à notre étonnement. Bravo !

Pigeant ici et là dans les codes des thrillers « jamesbondiens » et campée dans de nombreux lieux aux décors magnifiques (Rome, Londres, Valence, Bali, etc.), l’histoire s’articule autour d’un… œuf manquant. Un œuf parmi les trois que Marc Antoine aurait un jour offerts à Cléopâtre. Or, tout ce beau monde se bat pour récupérer ce troisième œuf qu’un riche Égyptien veut récupérer pour le réunir aux deux autres à l’occasion du mariage de sa fille (un passage aussi bidouillé que pénible).

On aura compris le reste. De lieu en lieu, de la ville à la jungle, de la prison aux palais somptueux, Hartley, Booth et The Bishop se courent l’un après l’autre avec toujours Urvashi Dash à la traîne. Bagarres, giclées de mitraillettes, avalanche de gadgets électroniques, tout y passe.

L’ensemble frôle les deux heures et pour remplir le scénario, on a utilisé la bonne vieille ficelle de virement de capot. C’est ici que ça se gâte. En fait, ce vieux truc est surutilisé. De sorte que plus l’histoire avance, plus elle gagne en invraisemblance. Les ressorts scénaristiques sont plantés sans lien les uns avec les autres. Le dénouement dans un bunker nazi, c’est le fond du baril. Nolan Booth peut bien y siffler l’air de Raiders of the Lost Ark. C’est sans doute pour cacher son malaise…

Donc, au bout du compte, est-ce qu’on lance des œufs à Red Notice ? Mais non. On a ri. On s’est amusé. Le temps a filé. Ça ne valait pas 200 millions, mais on a vu pire.

Sur Netflix et en salle