Ayant accepté d’animer un atelier de théâtre dans une prison pour boucler ses fins de mois, un acteur en galère, surpris par les talents des détenus, se met en tête de monter avec eux En attendant Godot et de présenter la pièce de Samuel Beckett sur une vraie scène.

Marc-André Lussier La Presse

D’abord reconnu en tant que scénariste grâce à ses collaborations avec Philippe Lioret (Mademoiselle, Welcome), Emmanuel Courcol propose, cinq ans après Cesssez-le-feu, un deuxième long métrage à titre de réalisateur. Le récit d’Un triomphe est inspiré d’une véritable histoire survenue en Suède dans les années 1980, laquelle met en valeur des vertus qui, d’évidence, ont séduit l’homme de théâtre qu’est aussi Emmanuel Courcol.

À n’en point douter, Kad Merad (Bienvenue chez les Ch’tis, la série Baron noir) trouve l’un de ses plus beaux rôles en se glissant dans la peau d’un acteur sans travail qui, à contrecœur, accepte d’animer un atelier de jeu dans une prison. L’intérêt de cette comédie dramatique réside en outre dans cette façon d’entraîner le spectateur dans une histoire moins prévisible qu’elle ne semble l’être au premier abord.

Bien sûr, il y a cette rencontre entre un comédien qui, au départ, n’attend strictement rien du mandat qui lui est confié, avec des détenus qui, eux, n’ont pas vraiment envie de réciter des fables de La Fontaine non plus. Puis, la découverte, chez certains d’entre eux, d’un talent dont ils n’ont pas conscience. Retrouver ensuite avec eux la pureté du jeu et une nouvelle vocation de metteur en scène. Briser les règles institutionnelles et emmener ces êtres défaits le plus loin possible. Prendre au passage une revanche sur la vie. Être finalement porté par l’ivresse des applaudissements, le succès.

Or, le « triomphe » qu’annonce le titre prend tout son sens dans le dernier acte du long métrage, d’une façon complètement inattendue. Comme une intégration surprenante de l’esprit du théâtre dans la réalité de nos existences.

Retenu dans la sélection officielle du Festival de Cannes en 2020, lauréat l’an dernier du prix du public au Festival du film francophone d’Angoulême, Un triomphe est à l’affiche en salle.

En salle.