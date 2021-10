La contemplation du mystère

Critiques

The Velvet Underground

Un voyage fantastique ★★★★

Histoire de la formation et du parcours éphémère, mais singulier de The Velvet Underground, mythique groupe rock new-yorkais formé au milieu des années 1960. Le film s’attarde au rôle du leader Lou Reed et à ses relations avec les autres musiciens, la chanteuse Nico et l’artiste pop Andy Warhol.