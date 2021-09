Le silence

Critiques

Sin La Habana

Un objet d’art ★★★½

Jeunes et talentueux, Léonardo et Sara forment un couple d’Afro-Cubains qui désire quitter Cuba pour trouver un meilleur avenir ailleurs. Ils fomentent un plan par lequel Léonardo séduit Nasim, une touriste irano-canadienne, dans le but de l’épouser et de s’installer à Montréal, où Sara viendra le rejoindre. Or, rien ne se passe comme prévu.