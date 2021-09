Le sens de la famille

Critiques

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Kung-fu fantastique ★★★★

À plusieurs égards, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings et Black Panther se ressemblent : de nouveaux personnages y font leur apparition, on y découvre des mondes secrets et, surtout, une communauté sous-représentée dans les films hollywoodiens à grand déploiement y brille.