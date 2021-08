Envole-moi

Critiques

Évènement : Maria

L’école des fans ★★★

En moins d’une décennie, Mariana Mazza s’est hissée au sommet du palmarès des artistes populaires au Québec. Ses nombreux fans apprécient l’humoriste polyvalente, charismatique et archidouée. Dans Maria, on découvre une excellente interprète à l’écran, branchée sur son cœur, carburant à l’instinct. Un premier film qui lui ressemble beaucoup. Avec ses qualités et ses défauts.