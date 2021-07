Les arbres communiquent entre eux. Ils se respectent. Ils s’entraident. Ils ont une vie secrète que le forestier allemand Peter Wohlleben a voulu faire connaître dans un best-seller, The Hidden Life of Trees, paru en 2015. Le réalisateur Jörg Adolph met en images les concepts de M. Wohlleben et suit ce dernier dans des forêts d’Allemagne, de Suède, de Pologne et de Colombie-Britannique.

Marie Tison La Presse

The Hidden Life of Trees est tout sauf un énième documentaire sur la nature. Il faut d’abord rendre hommage au caméraman Jan Haft, qui offre des images d’une intense beauté. Dès la première prise de vue, on sent que le voyage sera fascinant : c’est comme si on était couché sur le sol d’une forêt, en pleine nuit, et qu’on regardait les étoiles lentement tourner dans le ciel au-dessus de la canopée.

Des images de bourgeons qui éclatent, de champignons qui poussent, de petits insectes qui grignotent les feuilles, sont saisissantes par leurs détails et leur esthétisme.

Le propos est intéressant et doucement révolutionnaire : impossible de voir les opérations industrielles de foresterie avec les mêmes yeux après le visionnement, une fois que l’on comprend mieux l’interdépendance qui règne dans la forêt et la fragilité des sols.

Il y a finalement Peter Wohlleben lui-même, un homme attachant qui réussit à faire avancer l’idée d’une foresterie plus durable en usant de douceur plutôt que d’acrimonie. Il se révèle un excellent pédagogue, faisant appel à des analogies comme le champ de fraises : on n’arrache pas toutes les fraises, les rouges comme les vertes, quand on va à la cueillette. Pourquoi alors récolter tous les arbres, les arbres matures comme les arbres plus jeunes, lorsqu’on exploite une forêt ?

Le documentaire nous laisse sur une note d’espoir : il y a d’autres façons de faire.

En salle en version originale (allemand et anglais) avec sous-titres anglais.