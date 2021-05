Témoin d’un meurtre brutal, un adolescent poursuivi par des assassins dans la nature sauvage du Montana reçoit l’aide d’une garde-forestière, aussi pompière parachutiste, habitée d’un sentiment de culpabilité à cause d’un drame du passé.

Marc-André Lussier

La Presse

Révélé d’abord en tant qu’acteur, Taylor Sheridan a établi sa réputation de scénariste avec Sicario, le deuxième film américain qu’a réalisé Denis Villeneuve. Cité aux Oscars l’année suivante grâce au scénario de Hell or High Water, un film réalisé par David Mackenzie, et alors que sort pratiquement au même moment Without Remorse, tiré d’un roman de Tom Clancy dont il a signé l’adaptation, Sheridan propose son troisième long métrage à titre de réalisateur, quatre ans après Wind River.

Sheridan aime les histoires au travers desquelles se révèle l’ADN de l’Amérique. Those Who Wish Me Dead ne fait pas exception à la règle. L’auteur n’hésite pas non plus à ponctuer ses récits de violence extrême, ce qui est le cas également ici. L’ennui, cette fois, est que celle-ci s’offre davantage en spectacle plutôt que de servir le propos.

Il suffit d’avoir vu deux ou trois films hollywoodiens dans sa vie pour voir venir avec au moins 10 hélicoptères de secours d’avance tous les développements d’un scénario qui semble avoir été écrit sur un coin de table en cochant toutes les cases appropriées. Un adolescent de 14 ans laissé seul en pleine forêt après un drame. De féroces assassins qui n’hésitent pas à foutre le feu pour provoquer un gigantesque incendie. Une garde-forestière, pompière parachutiste (Angelina Jolie a déjà été plus convaincante), qui protège le garçon et tente de prendre sa revanche sur un drame du passé en confrontant les meurtriers. On vous laisse deviner comment va finir ce récit, évidemment ponctué d’une pétarade de coups de feu et de scènes sanglantes.

Dans son exécution, Those Who Wish Me Dead satisfera assurément les amateurs de films d’action, d’autant plus que Taylor Sheridan prend soin de rendre justice au décor naturel majestueux dans lequel son histoire est campée. Il n’y a cependant rien d’original dans ce thriller hautement prévisible.

