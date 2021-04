Inséparables durant leur enfance et leur adolescence, Lydia et Emily ont pris des chemins opposés à l’âge adulte. Le soir d’un conventum, alors que des mécréants aux superpouvoirs veulent prendre le contrôle de Chicago, elles renouent et décident de prendre les choses en main. Quitte à virer la ville sens dessus dessous.

André Duchesne

La Presse

Qui, dans son enfance, n’a pas rêvé de devenir un superhéros afin de remettre à leur place les méchants de la cour d’école harcelant les plus faibles ? C’est là l’essence de cette comédie de superhéroïnes dont l’approche est très différente des films du même genre.

Ici, le pouvoir est entièrement au féminin et fait abstraction des dictats de l’apparence et de la société. Lydia (Melissa McCarthy) et Emily (Octavia Spencer) forment un couple déluré de vieilles amies forcées d’affronter le gang des Mécréants, dont le « King » (Bobby Cannavale) est candidat à la mairie.

Une des qualités de Thunder Force réside dans le fait qu’on ne se prend pas du tout au sérieux. Au lieu d’avoir une orgie d’effets spéciaux de bout en bout, on nous propose des segments terre à terre. C’est tantôt très gamin (Emily joue à Fortnite avec la fille de Lydia) et tantôt attendrissant.

En fait, sans trop insister, le film s’intéresse aux amis d’enfance qui se retrouvent après avoir suivi des parcours très différents. Ce qui nous ramène à la cour d’école.

Le film emprunte aussi beaucoup à la bande dessinée, comme le spectateur le verra dans les génériques d’ouverture et de fermeture, ainsi que dans les personnages de la méchante Laser (Pom Klementieff) et du très ambivalent The Crab (Jason Bateman).

À l’image des films précédents qu’il a réalisés (Tammy, The Boss, Life of the Party), Ben Falcone fait équipe avec sa femme Melissa McCarthy pour proposer une comédie désopilante.

Dans l’ensemble, le résultat est correct. Le ton n’est pas toujours juste, les gags manquent parfois de fini. À notre avis, les meilleurs punchs passent par les mots (les boutades) et non par la mise en scène, parfois incertaine.

En fait, ce film aurait gagné à être vu en groupe, dans une salle de cinéma. Son impact aurait sans doute été plus efficace.

