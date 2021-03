Au moment où une comédie musicale lui étant consacrée est créée à Broadway, Tina Turner revient sur sa carrière, qui s’étend sur cinq décennies, et sur sa vie.

Marc-André Lussier

La Presse

Avec la comédie musicale créée à l’automne 2019 à Broadway, suspendue à cause de la pandémie, ce documentaire constitue l’ultime baisser de rideau sur la riche carrière de Tina Turner, l’une des plus grandes bêtes de scène du showbiz mondial. C’est du moins ce qu’affirme Erwin Bach, conjoint de l’icône depuis plus de 30 ans, dans ce long métrage auquel il a aussi participé à titre de producteur exécutif.

Réalisé par Daniel Lindsay et T.J. Martin, lauréats de l’Oscar du meilleur long métrage documentaire en 2012 grâce à Undefeated, Tina évoque le parcours d’une artiste ayant atteint en solo les plus hauts sommets au cours des années 80. Se réinventant à l’âge de 45 ans, après s’être extirpée de sa relation avec Ike Turner, marquée par la violence, Tina Turner est également un modèle d’affranchissement. Elle a d’ailleurs été l’une des premières personnalités à parler publiquement de la violence conjugale qu’elle avait subie.

Cet épisode, d’abord relaté dans sa biographie, puis transposé dans un film en 1993 (What’s Love Got to Do with It, avec Angela Bassett), a d’ailleurs tellement marqué les esprits qu’on le rappelle constamment à la chanteuse, ce qu’elle déplore. Les enregistrements de la fameuse entrevue qu’elle a accordée au magazine People il y a 40 ans, au cours de laquelle elle a révélé au monde ce qu’elle avait vécu, constituent d’ailleurs l’axe principal autour duquel le récit de ce film documentaire est construit.

Tina est très riche en scènes d’archives, la plupart tirées de spectacles mémorables. À ce chapitre, les plus fascinantes restent quand même celles où, alors dans la vingtaine, la rockeuse mettait le feu aux émissions de télé des années 60 en se consumant dans des performances électrisantes. Des témoignages, livrés par des proches et des personnalités, jettent aussi un éclairage intéressant sur une vie marquée par la résilience. La relecture de Help, une chanson des Beatles qu’elle refait à sa manière, constitue également un moment fort.

Même si ce film, de facture classique, tombe un peu dans la guimauve dans la dernière partie, les admirateurs de Tina Turner ont de quoi être ici comblés, d’autant que la chanteuse s’est pratiquement retirée de la scène il y a déjà un bon moment.

Tina sera offert sur la chaîne HBO et sur Crave dès le 27 mars.

IMAGE FOURNIE PAR HBO Tina, de Daniel Lindsay et T.J. Martin

Documentaire

Daniel Lindsay et T.J. Martin

Avec Tina Turner, Angela Bassett, Oprah Winfrey

1 h 58

★★★½