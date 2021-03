Critiques

Death Of a Ladies’ Man

Une fine théâtralité ★★★

Death Of A Ladies’ Man s’attarde à la vie de Samuel (Gabriel Byrne), professeur de poésie alcoolique, menteur et courailleux, dont la vie prend un tournant dramatique après un deuxième divorce. Ses liens avec ses enfants adultes sont chancelants, sa consommation d’alcool explose et il se voit forcé de faire le bilan de ses aspirations et de ses réalisations.