Zack Snyder’s Justice League

Commençons par une rectification : le Justice League de 2017 ne méritait pas trois étoiles. Un évènement heureux le jour du visionnement a dû affecter notre jugement, car ce n’est vraiment pas un bon film. Retranchons donc officiellement une étoile et demie.

Expliquons maintenant pourquoi une nouvelle version sera lancée le 18 mars. Peu de temps après la sortie de Justice League, le mouvement #ReleaseTheSnyderCut est né, car les fans déçus savaient très bien que le film qu’ils venaient de voir n’était pas celui imaginé au départ par Zack Snyder (300, Man of Steel), même si son nom était au générique.

La production tumultueuse du film de Warner Bros. est bien documentée. L’accueil très tiède du public et de la critique réservé à Batman v Superman : Dawn of Justice est ce qui a convaincu le studio d’adopter un ton « plus optimiste » pour les films suivants de l’univers DC (DCEU), soit Suicide Squad et Justice League. Comme le tournage de ce dernier était sur le point de commencer, Zack Snyder et son équipe ont dû s’ajuster rapidement. Malgré leurs efforts, les dirigeants de Warner n’étaient toujours pas satisfaits par la version en chantier et ont décidé d’embaucher Joss Whedon, réalisateur et scénariste des deux premiers films Avengers pour les studios Marvel, afin qu’il retravaille le scénario et tourne de nouvelles scènes. Les deux cinéastes devaient terminer le long métrage ensemble, mais à la suite du suicide de la fille de Snyder, Autumn, en mars 2017, celui-ci et sa femme Deborah, l’une des productrices du film, ont quitté le projet.

Whedon a donc complété seul le film en utilisant que 10 % de ce qu’avait tourné Snyder. La musique de Junkie XL a été remplacée par celle de Danny Elfman en post-production et la durée du film a été largement réduite par rapport au plan original. Toutefois, l’essentiel de l’histoire est restée la même. Alors que se passe-t-il dans les deux heures supplémentaires de Justice League 2021 ?

Plus (trop) de contexte

Évidemment, une durée deux fois plus grande permet de développer davantage les personnages et d’expliquer dans le détail leurs motivations. L’effroyable Steppenwolf en bénéficie certainement le plus. D’abord, il a franchement plus de gueule. Son armure métallique, qui semble en mouvement perpétuel, impressionne dès le premier coup d’œil, mais ce sont les nouvelles scènes d’action où on le voit dominer ses adversaires qui permettent de le considérer enfin comme une véritable menace. Dans la version originale, il était à peine présent et s’est fait écraser par Superman en un tour de main. On apprend aussi qu’il tente de se racheter auprès de Darkseid, possiblement le plus grand vilain de DC Comics. Il était bien temps que le seigneur d’Apokolips fasse ses débuts au cinéma.

L’histoire de chaque membre de la Justice League est également plus fouillée, particulièrement celle de Cyborg, qui jouait un rôle très accessoire dans l’autre version. Les fans s’en réjouiront probablement, mais pour l’amateur moyen, toutes ces explications combinées à l’intégration – parfois forcée – de nombreux personnages rendent le visionnement lourd et long (quatre heures !). Au moins, le film est divisé en six chapitres – et un épilogue confus –, alors il est fort simple de prendre des pauses.

Zack Snyder’s Justice League corrige certaines lacunes de la version initiale, qui n’était qu’une succession de scènes étourdissantes ou insipides. Le résultat reste toutefois très froid et peu engageant émotionnellement. À l’instar des autres films de la DCEU, l’humanité qu’on tente d’intégrer au récit semble artificielle. Dans le cas présent, elle est représentée presque exclusivement par les personnages de Diane Lane (Martha Kent) et Amy Adams (Lois Lane). Les deux actrices font de leur mieux, mais il y a des limites à ce qu’elles peuvent accomplir dans une énième scène sans réplique accompagnée de musique mélancolique. À ce sujet, on aurait pu utiliser les chants sacrés avec plus de parcimonie. Ou pas du tout.

Enfin, et ce n’est pas une surprise, Jared Leto reprend bel et bien le rôle du Joker. Si quelqu’un veut m’expliquer le sens de son apparition, écrivez-moi. Un multivers ?

En anglais et en français sur Crave, dès le 18 mars, puis sur Super Écran, le 20 avril, à 21 h.

