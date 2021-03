Après avoir appris le départ prochain de son amoureuse, un aide-soignant s’enrôle dans l’armée peu de temps après les attentats du 11 septembre 2001. Atteint d’un syndrome post-traumatique à son retour d’Irak et d’Afghanistan, le jeune homme braque des banques pour financer sa dépendance aux opioïdes.

Marc-André Lussier

La Presse

Changement de registre pour les réalisateurs de quatre des films de l’univers Marvel (parmi lesquels Avengers : Endgame), de même que pour Tom Holland, le plus récent interprète de Spider-Man. Cherry est une adaptation d’un roman de Nico Walker, dont le propos a des résonances personnelles pour les frères Russo, qui ont perdu des proches en raison d’une dépendance aux drogues dures. Il est d’ailleurs à noter que leur sœur, Angela Russo-Otstot, cosigne avec Jessica Goldberg le scénario de ce long métrage.

L’ennui, c’est que Cherry arrive des années trop tard, dirait-on. L’impression d’avoir déjà vu ce film-là surgit en effet rapidement. Les longs métrages abordant les thèmes du choc post-traumatique et de la dépendance aux drogues sont déjà nombreux. Cela dit, la première partie est mieux maîtrisée que la seconde. Pour ce jeune homme qu’on surnommera Cherry (Tom Holland), le monde s’écroule quand la jeune femme dont il est fou amoureux (Ciara Bravo) lui annonce vouloir poursuivre ses études à Montréal. S’étant alors enrôlé par dépit dans l’armée, pour oublier sa peine, Cherry est alors confronté aux horreurs de la guerre dans laquelle les États-Unis se sont engagés en Irak et en Afghanistan en 2002 et 2003.

Quand le soldat revient de la guerre, ce film trop long commence alors à tourner en rond. Il en perd également au chapitre de la vraisemblance. Pour financer sa dépendance aux drogues – et celle de son amoureuse –, Cherry enchaîne les braquages de banques à visage découvert, sans grande résistance, et apparemment sans ne jamais être inquiété d’être reconnu non plus. Le scénario laisse aussi sur la touche quelques personnages pourtant significatifs. Tom Holland, excellent, maintient néanmoins ce drame à bout de bras, tout autant que notre intérêt.

Cherry est offert sur la plateforme iTunes/Apple TV+.

IMAGE FOURNIE PAR APPLE TV + Affiche de Cherry

DRAME

Cherry

Anthony Russo et Joe Russo

Avec Tom Holland, Ciara Bravo, Kelli Berglund

2 h 20

★★½