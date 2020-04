Never Rarely Sometimes Always : montrer ce qu’on ne peut dire soi-même ★★★★

Révélée en 2013 grâce à It Felt Like Love, Eliza Hittman s’est imposée aux cinéphiles quatre ans plus tard avec Beach Rats, un film dans lequel elle s’immisçait avec délicatesse dans le jardin secret d’un jeune homme désorienté face à ses désirs.