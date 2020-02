Papicha : un beau manifeste ★★★½

À Alger dans les années 90, Nedjma, une jeune fille habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste et vend clandestinement les vêtements qu’elle confectionne à ses meilleures amies. Alors que la situation politique et sociale se dégrade, Nedjma défie tous les interdits et décide d’organiser un défilé de mode.