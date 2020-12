En 2049, dans un poste déserté situé dans l’Arctique post-apocalyptique, un scientifique solitaire tente l’impossible pour empêcher l’équipage d’un vaisseau spatial, ignorant tout de ce qui s’est passé sur Terre, de rentrer au bercail après avoir exploré l’un des satellites de Jupiter.

Marc-André Lussier

La Presse

La carrière de cinéaste de George Clooney, amorcée en 2002 avec Confessions of a Dangerous Mind, est placée sous le signe de l’éclectisme. Pour ce septième long métrage, le célèbre acteur porte à l’écran le roman de science-fiction Good Morning, Midnight, écrit par Lily Brooks-Dalton. Mark L. Smith, connu notamment grâce à The Revenant (Alejandro González Iñárritu), en signe l’adaptation.

George Clooney aurait-il vu trop grand ? On sent qu’il a voulu ici proposer un long métrage « sérieux », dont l’austérité rappelle des films comme le remake de Solaris par Steven Soderbergh (dans lequel il était la tête d’affiche) ou, plus récemment, Ad Astra (James Gray). Il affiche aussi clairement sa volonté d’offrir un film accessible à la Gravity (film d’Alfonso Cuarón dans lequel il a aussi joué), mais le croisement entre ces deux axes s’effectue difficilement. D’autant que la partition musicale d’Alexandre Desplat — une fois n’est pas coutume — se révèle aussi lourde que la patte du cinéaste à certains moments.

Le récit étant campé dans un avenir pas si lointain, alors que la planète bleue n’existe pour ainsi dire plus (jamais les raisons de cette apocalypse ne sont expliquées), on sent aussi le cinéaste déchiré entre l’alerte urgente qu’il veut lancer au monde et le message d’espoir qu’il veut maintenir malgré tout. Cela donne un film dont le fil narratif vogue à la dérive et où l’émotion semble parfois forcée artificiellement.

Visuellement splendide, ponctué aussi de quelques scènes bien troussées (on retient notamment la sortie dans l’espace et ses conséquences), ce film n’est cependant pas aussi prenant qu’espéré. Dommage.

Science-fiction

The Midnight Sky (Minuit dans l’univers en version française) est offert sur Netflix.

George Clooney

Avec George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo

2 h 02

★★½