The Croods : A New Age : une énergie débordante et positive ★★★½

Les Crood découvrent un nouveau mode de vie lorsqu’ils rencontrent une autre famille, aux mœurs complètement différentes. Les uns finiront par apprendre des autres, lorsqu’ils joindront leurs efforts pour combattre un ennemi commun.

Danielle Bonneau

La Presse

Sept ans après être sortis de leur grotte pour affronter les dangers d’un monde en mutation, les Crood réapparaissent dans une deuxième comédie tout aussi savoureuse que la première. Guy, le jeune qui s’est joint à la famille préhistorique, et Eep, la fille aînée du clan, sont ouvertement amoureux, au grand désespoir du père, qui ne peut concevoir que sa plus vieille puisse vouloir quitter le giron familial.

Bien sûr, plusieurs autres intrigues s’entremêlent au fil du parcours qu’effectuent les Crood, tout droit sortis de l’âge des cavernes. Ils découvrent les joies de la vie moderne (comme les douches, les toilettes, l’intimité de leur propre chambre), au contact des Betterman, qui étaient amis avec les parents de Guy et se sont construit un univers fabuleux sans égard pour leur impact sur l’environnement. Cette faculté d’établir des liens entre le monde primitif des Crood et celui dans lequel on vit, qui a contribué au succès du premier film, est poussée encore plus loin, de façon fort judicieuse, dans ce deuxième opus aux couleurs vibrantes.

IMAGE FOURNIE PAR DREAMWORKS ANIMATION Affiche du film The Croods: A New Age

Le réalisateur, Joel Crawford, est pour la première fois à la barre d’un film d’animation. Mettant à profit l’expérience qu’il a acquise en travaillant sur d’autres films des studios Dreamworks Animation, dont Trolls, Shrek et la franchise The Kung Fu Panda, il propose une aventure drôle et dénuée de méchanceté, ponctuée de scènes d’action. La rivalité qui aurait pu trop facilement se développer entre les deux jeunes filles des familles Crood et Betterman, pour gagner le cœur de Guy, est inexistante. Elles deviennent plutôt des alliées.

Surtout, la relation entre les membres de la famille Crood demeure au premier plan. Nicolas Cage (le père), Catherine Keener (la mère), Emma Stone (Eep) et Ryan Reynolds (Guy) sont de retour pour prêter leur voix aux personnages principaux, qui ont encore une fois un cœur en or. Dans le pétrin, ils s’en sortent grandis, en ayant gagné de nouveaux amis.

Le film est présenté dans les salles de cinéma ouvertes, à l’extérieur des zones rouges.

★★★½

Animation

The Croods : A New Age (Les Croods 2 : une nouvelle ère)

Joel Crawford

Avec les voix de Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds

1 h 35