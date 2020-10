Une Louisianaise enregistre depuis 20 ans des messages vidéo destinés à son mari en prison, condamné à une peine de 60 ans à la suite d’un vol de banque raté survenu au début des années 90. Ce faisant, elle documente aussi son histoire familiale.

Le temps prend parfois sa propre mesure. Et peut se déployer de façon différente selon plusieurs critères. Dans le système judiciaire américain, il est évident que la notion du temps se définit aussi, parfois, par la couleur de la peau. Alors qu’ils formaient un jeune couple, Sibil et Robert, déjà parents, ont eu l’idée d’orchestrer un vol de banque après avoir perdu toutes leurs économies dans une mauvaise affaire. L’opération n’a pas tourné comme prévu. Même s’il n’y a finalement pas eu vol, Robert a écopé d’une peine d’emprisonnement de 60 ans, sans véritable espoir de pouvoir faire appel. Il fait du temps.

La démarche de Garrett Bradley, dont le parcours professionnel a déjà croisé celui d’Ava DuVernay, s’attarde davantage à l’aspect humain de cette affaire qu’à l’aspect judiciaire. Depuis l’emprisonnement de son mari, Sibil se fait un devoir de maintenir à bout de bras son amour et sa famille. Dans un montage où les différentes époques d’entrechoquent, on peut tour à tour voir la jeune femme enregistrer des messages personnels à l’homme qu’elle aime, puis la femme plus mûre, devenue militante et conférencière, raconter son expérience, sa peine et son indignation.

Lauréat du prix de la mise en scène au festival de Sundance dans la catégorie des documentaires, Time se distingue grâce à une approche ingénieuse, qui, à l’arrivée, fait de ce long métrage un grand film d’amour. Le dernier acte, très lyrique, n’est d’ailleurs pas sans rappeler, dans la manière, celui de Mommy (Xavier Dolan).

Tourné en noir et blanc, ce documentaire évoque ainsi la réalité du milieu carcéral en se concentrant sur la famille laissée à l’extérieur des murs, ce qui n’en est pas moins révélateur, bien au contraire.

Time est offert sur Amazon Prime Video.

★★★½

Time. Documentaire de Garrett Bradley. Avec Rob Rich II, Fox Rich. 1 h 21.