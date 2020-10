The War with Grandpa : à la guerre, tout (ou presque) est permis ★★★

Un jeune de 12 ans déclare la guerre à son grand-père quand celui-ci vient s’installer chez lui et prend sa chambre. Les deux se livrent des batailles aux conséquences plus loufoques les unes que les autres et apprennent, ce faisant, à mieux se connaître.

Danielle Bonneau

La Presse

Oubliez toute considération sérieuse. Ce film effectue exactement ce que son point de départ ridicule promet : il fait rire. Et de bon cœur.

Tim Hill, dont la carrière est étroitement liée à l’univers de Bob l’éponge, tant à la télé qu’au cinéma, sort de sa zone de confort. Le réalisateur manie toutefois une arme qu’il connaît bien, l’humour, à l’aide d’un scénario inspiré du livre pour les jeunes The War with Grandpa, de l’auteur américain Robert Kimmel Smith.

L’histoire relève de la caricature, en opposant les jeunes et les vieux. Elle est prévisible. Mais elle met en scène des personnages sympathiques, qui font de leur mieux et repoussent leurs limites. Robert De Niro a régulièrement troqué son rôle de dur à cuir, au cours des deux dernières décennies, pour jouer dans des comédies. Il est tout désigné pour incarner un retraité, récemment devenu veuf, qui est transplanté dans la maison de sa fille (Uma Thurman), pleine de bonne volonté. Il se retrouve donc entouré d’un gendre, qu’il n’a jamais apprécié (Rob Riggle), de deux petites-filles (dont une adorable fillette accro à Noël) et d’un petit-fils qui ne digère pas d’avoir été relégué au grenier.

PHOTO FOURNIE PAR MARRO FILMS The War with Grandpa, de Tim Hill

Se sentant lésé, le jeune Peter (Oakes Fegley) lance les hostilités. S’ensuit une guerre de tranchées, qui mobilise le septuagénaire et le tire de la mélancolie, dans laquelle il s’enlisait. Chacun profite de l’appui de ses amis. Ceux de grand-papa Ed sont interprétés par une distribution relevée (Christopher Walken, Jane Seymour, Cheech Marin).

Des tours plus pendables les uns que les autres sont joués. Bien sûr, certains sont tirés par les cheveux ou tombent dans la facilité. Mais le grand-père ne dépasse jamais les bornes et s’assure que les liens familiaux demeurent intacts. Son amour pour son petit-fils n’est jamais mis en doute. Et vice-versa. La rivalité n’en est que plus amusante, puisque dénuée de méchanceté. Chacun en sort grandi.

The War with Grandpa prend l’affiche le 9 octobre hors des zones rouges.

★★★

The War with Grandpa (V.F. Mon grand-père et moi). Comédie familiale de Tim Hill.Avec Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken. 1 h 34.