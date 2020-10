À l’approche de la quarantaine, une dramaturge de Harlem, dont l’œuvre n’a encore jamais été reconnue, tente de trouver le succès en devenant rappeuse. Ce faisant, peut-être découvrira-t-elle un mode d’expression encore plus sincère.

Marc-André Lussier

La Presse

The Forty-Year-Old Version est un film en noir et blanc. Comme l’était She’s Gotta Have It, le premier long métrage de Spike Lee. Les deux films diffèrent certainement de propos et de point de vue, mais même à distance de 34 ans, on sent ici un hommage et une filiation. On assiste en effet à l’émergence d’une nouvelle voix afro-américaine, forte et pertinente, qui aborde avec humour la nouvelle réalité — pas si changeante, en fait — dans laquelle elle se fait entendre.

Dans son film, Radha Blank, qui a en outre travaillé à titre de scénariste sur la récente mouture télévisée de She’s Gotta Have It, relate sur un mode autofictionnel le parcours d’une dramaturge prénommée Radha, qu’elle interprète elle-même, ayant du mal à se faire valoir. Entendez par là qu’après avoir obtenu, il y a plus de 10 ans, un trophée destiné à un auteur prometteur de moins de 30 ans, Radha ne vit toujours pas de sa plume et enseigne plutôt l’art dramatique à des étudiants du secondaire.

Aussi trouve-t-elle une autre voix à travers le rap, même si sa première performance publique tourne au désastre. À travers sa quête, où sa parole deviendra encore plus sincère, Radha s’affirme de plus en plus, refusant de correspondre à ce qu’on attend d’elle, notamment dans le milieu théâtral new-yorkais. Cette façon d’illustrer les schémas auxquels nous nous soumettons — consciemment ou inconsciemment — de part et d’autre de la fracture raciale constitue l’un des aspects les plus intéressants de ce film.

AFFICHE FOURNIE PAR NETFLIX The Forty-Year-Old Version (V. F. : 40 ans et encore au micro), de Radha Blank

Cela dit, The Forty-Year-Old Version (40 ans et encore au micro est le titre français au Québec ; 40 ans, toujours dans le flow, en France) n’évite pas les longueurs et aurait certainement gagné à être resserré. Ce long métrage, offert sur Netflix, révèle toutefois une voix importante, qui mérite d’être entendue.

★★★½

The Forty-Year-Old Version (V.F. : 40 ans et encore au micro). Comédie dramatique de Radha Blank. Avec Radha Blank, Peter Kim, Oswin Benjamin. 2 h 09.