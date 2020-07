Searching for Ingmar Bergman : un document personnel ★★★

À l’occasion du 100e anniversaire de naissance d’Ingmar Bergman, en 2018, la cinéaste allemande Margarethe von Trotta, dont l’amour du cinéma est né grâce au Septième sceau, évoque l’héritage du maître suédois avec plusieurs intervenants.

Marc-André Lussier

La Presse

Réalisé en 2018, mais toujours inédit au Québec, Searching for Ingmar Bergman est un film documentaire dans lequel la cinéaste allemande Margarethe von Trotta (L’amie, Hannah Arendt) évoque le lien artistique intime qui la lie à l’œuvre d’Ingmar Bergman. Cette commande lui fut d’ailleurs confiée grâce à un choix personnel que le maître suédois a fait il y a près de 25 ans. À l’époque, quand le festival de Göteborg lui a demandé de choisir 11 films ayant marqué sa vie, le réalisateur de Fanny et Alexandre avait mis dans son palmarès Les années de plomb. En 1981, ce long métrage avait valu à la cinéaste le Lion d’or de la Mostra de Venise.

Ponctué de scènes d’archives et d’extraits de films, Searching for Ingmar Bergman emprunte ainsi le point de vue personnel d’une cinéaste qui, dit-elle, doit à Bergman sa volonté de faire du cinéma. La vision du Septième sceau, qu’elle a vu à l’époque où elle était installée à Paris à la fin des années 60, fut pour elle une véritable révélation.

PHOTO OSCILLOSCOPE

Connaissant bien l’œuvre de Bergman, dont elle parle avec plusieurs proches et admirateurs (Olivier Assayas, qui reprend son chapeau de critique et d’analyste pour l’occasion, est particulièrement éloquent), Margarethe von Trotta part aussi à la trace de l’homme, disparu en 2007. Sa conversation avec Daniel Bergman, le fils qui a déjà mis en scène un scénario de son père (Les enfants du dimanche a reçu le prix de la presse internationale au Festival des films du monde de Montréal en 1992), met au jour des aspects plus méconnus.

Cela dit, ce document est consacré presque autant à la cinéaste qu’à celui à qui on rend hommage à l’occasion de ce qui aurait été son 100e anniversaire de naissance. Il suscitera néanmoins l’intérêt auprès de tout admirateur d’Ingmar Bergman.

Searching for Ingmar Bergman est un film multilingue sous-titré en anglais. Il est offert à la location sur la plateforme du Cinéma Moderne.

Searching for Ingmar Bergman. Documentaire de Margarethe von Trotta. Avec Liv Ullmann, Daniel Bergman, Olivier Assayas. 1 h 39.