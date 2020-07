Tombée enceinte à la suite d’un viol, Keely (Laurence Leboeuf) est retenue contre son gré dans une petite île du nord de l’Ontario par un groupe pro-vie qui veut l’empêcher d’avorter

Éric Moreault

LE SOLEIL

L’adaptation d’une pièce au cinéma est toujours une entreprise risquée. Surtout s’il s’agit d’un huis clos : la réalisation finit souvent par manquer d’ampleur. Catch and Release n’y échappe pas, malgré son empathie féministe, sa charge contre l’intégrisme pro-vie et des dialogues bien ficelés. Heureusement qu’il y a les deux interprètes, Laurence Leboeuf (la victime) et Nancy Palk (la geôlière et ange gardien) pour maintenir notre intérêt.

IMAGE FOURNIE PAR DYKON FILMS Catch and Release, de Dominique Cardona et de Laurie Colbert

★★★

Catch and Release. Drame de Dominique Cardona et de Laurie Colbert. Avec Laurence Leboeuf et Nancy Palk. 1 h 18.

En vidéo sur demande.